Sivas TSO meclis seçimleri dostça tamamlandı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) meclis üyeliği seçimi kentte sakin bir atmosferde yapıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre yarışta öne çıkan isim Mustafa Eken oldu.

Seçim günü ve oy kullanma:

Seçimler Yavuz Selim İlkokulunda gerçekleştirildi. Odaya kayıtlı üyelerin oy kullandığı süreçte, 30 meslek komitesinde toplam 78 meclis üyesi belirlendi.

Sonuçlar ve meclis dengesi:

Kesin olmayan sonuçlara göre, beyaz pusulada yer alan ve Mustafa Eken'i destekleyen adaylardan 57 kişi seçildi. Mavi pusulayı destekleyen mevcut başkan Zeki Özdemir'in adaylarından ise 21 kişi meclise girdi. Bu dağılım, mecliste çoğunluğu elde eden Eken'in başkanlığına kesin gözüyle bakılmasını sağladı.

Genel olarak seçim süreci üyeler arasında dostane bir atmosferde geçti ve oy verme işlemleri düzen içinde tamamlandı.

SİVAS’TA İKİ ADAYIN YARIŞTIĞI SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI (STSO) SEÇİMİNDE MUSTAFA EKEN’İ DESTEKLEYEN MECLİS ÜYESİ ADAYLARI, KESİN OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE 78 MECLİS ÜYELİĞİNDEN 57’SİNİ KAZANDI.