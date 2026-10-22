Sergen Yalçın: ay-yıldızla birlik ve heyecanı milli takıma geri getireceğiz

Sergen Yalçın resmen göreve başladı

A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğüne getirilen Sergen Yalçın için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törene Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. İmzanın ardından Yalçın görevinin önceliklerini ve yaklaşımını anlattı.

yeni dönemin öncelikleri:

Yalçın, milli takımda önceliğinin birlik, beraberlik ve milli ruhu yeniden canlandırmak olduğunu belirtti. Kendini 'halkın teknik direktörü' olarak tanımlayan çalıştırıcı, taraftarların milli takımın peşinden tekrar koşmasını sağlayacak bir atmosfer oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Sürecin hızlı olmayabileceğini vurgulayan Yalçın, önlerindeki takvimde Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası hedeflerinin bulunduğunu ve kontrat sürecinde bunların ön plana alındığını aktardı.

kadro, şeffaflık ve iletişim:

Seçimlerde adalet ve açıklığın esas olacağını ifade eden Yalçın, kadroda 'kemik oyuncular', 'performans oyuncuları' ve genç oyuncular dengesi kuracaklarını söyledi. Milli takım kapısının herkese açık olacağını; plan, program ve tercihlerin şeffaf şekilde paylaşılacağını belirtti. Oyuncularla iletişimi önemsediğini, bazı milli oyuncularla daha önce fikir alışverişinde bulunduğunu ifade etti ancak detayları sonraki toplantılarda ele alacaklarını kaydetti.

Yalçın, formaya dair duygunun üstünde hiçbir şeyin olmadığını vurguladı; ay-yıldızlı formanın kulüp hassasiyetlerinin ötesinde bir ortak değer olduğunu, milli takımda kulüpçülüğün yerinin olmadığını sözlerine ekledi.

Genç kaleci Berke Özer özelinde de konuşan teknik direktör, geçmişte yaşanan bir sorunun bulunduğunu ancak Berke'nin milli takıma dönmek için istekli olduğunu ve bu tür problemlerin çözülebilir olduğunu ifade etti. Aynı dili konuşmanın, genç oyuncuları yeniden kazanmada kolaylık sağlayacağını söyledi.

sonuç odaklı bir yaklaşım:

Yalçın, dört senelik kontratına değinerek yaptıkları işin özünün sonuç olduğunu, başarılı olmak zorunda olduklarını belirtti. Kontratın kağıt üzerindeki bir çerçeve olduğunu, asıl önemin sahada elde edilecek başarılarda olduğunu vurguladı. Süreç boyunca doğru plan, program ve tercihlerle hedeflere ulaşacaklarını, bunun için eleştiriye hazır olduklarını söyledi: eleştiriye alışkın olduklarını ve buna göre hareket edeceklerini belirtti.

Göreve gelirken kariyerindeki tecrübeyi de hatırlatan Yalçın, Anadolu kulüplerindeki zorlu süreçlerin kendisine önemli deneyim kazandırdığını, büyük takımlarda elde ettiği başarıların da bu göreve hazırlandığını gösterdiğini dile getirdi. Sonuçta milli takımı, oyuncularla birlikte hak ettiği yere taşımayı amaçladığını yineledi ve bu yolda hem kurumlarla hem de halkla birlikte çalışacaklarını kaydetti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kendisini ‘halkın teknik direktörü’ olarak tanımlayarak, "Artık halkımızın milli takımın peşinde tekrar koşmasını sağlayacağımızı düşünüyorum. Burada çok ciddi bir birlik, beraberliğe ihtiyaç var" dedi.