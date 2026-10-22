Urfa kortlarında Cumhuriyet neşesi: 140 sporcu üç kategoride yarışıyor

turnuva başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen tenis turnuvası bugün başladı. Organizasyonu Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı üstlenirken maçlar Tenis Dünyası kortlarında gerçekleştiriliyor.

organizasyon ve katılım:

İlk günden itibaren yoğun katılımın yaşandığı turnuvaya vatandaşlar da ilgi gösterdi. Toplam 140 sporcu kortlara çıkarak mücadele ediyor; organizasyon, seyirci desteğinin yüksek olmasını ve karşılaşmaların heyecanını vurguladı.

kategoriler ve program:

Müsabakalar, 13 yaş ve üzeri sporcular için erkekler, kadınlar ve mixler (karma çiftler) olmak üzere üç farklı kategoride yapılıyor. Turnuva programı bir hafta sürecek olup, sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Hafta sonunda düzenlenecek ödül töreni ile organizasyon sona erecek ve dereceye giren sporculara madalya ile ödülleri takdim edilecek. Turnuva süresince maç sonuçları ve program değişiklikleri yetkili birimlerce takip ediliyor.

CUMHURİYET BAYRAMI TENİS TURNUVASI BAŞLADI