Tomarza Belediyespor’da 40 yaşındaki Şükrü Pekel ameliyat oldu, sahalardan 6 ay uzak kalacak

Tedavi ve ameliyat:

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Tomarza Belediyespor’un tecrübeli futbolcusu Şükrü Pekel, Buğdayılspor ile oynanan maçın 20. dakikasında bacağına aldığı darbe sonucu oyunu terk etti. Özel bir hastanede yapılan müdahalede, oyuncunun kaval kemiğinin yanında bir kırık tespit edildi.

Ameliyatla yapılan onarıma göre Pekel’in bacağına 10 platin yerleştirildi ve yarasına 18 dikiş atıldı. Operasyonun ardından futbolcunun genel durumunun stabil olduğu bildirildi.

Kulüp ziyareti ve moral desteği:

Tomarza Belediyespor yönetimi ve kulüp yetkilileri, sakatlık geçiren oyuncuyu ameliyat sonrası yalnız bırakmadı. Yapılan ziyarette geçmiş olsun dilekleri iletildi ve oyuncuya moral verildi; kulüp içindeki dayanışma dikkat çekti.

Rehabilitasyon süreci ve beklenen dönüş:

Ameliyat sonrası Şükrü Pekel’in ayağı alçıya alındı ve alçının yaklaşık 1 ay sürecek şekilde kalacağı açıklandı. Alçının çıkarılmasının ardından fizik tedavi çalışmalarıyla yavaş yavaş yürüme ve güç kazanma süreçleri uygulanacak.

Kulüpten edinilen bilgiye göre, futbolcunun tamamen sahalara dönmesi için tahmini süre yaklaşık 6 ay olarak belirtildi. Bu süreçte dinlenme, tedavi ve rehabilitasyonun öncelikli olacağı vurgulandı.

Yıllardır Tomarza Belediyespor forması giyen 40 yaşındaki Şükrü Pekel için kulübün ve takım arkadaşlarının desteği, iyileşme sürecinde önemli bir rol oynayacak.

KAYSERİ 1. AMATÖR KÜME'DE MÜCADELE EDEN TOMARZA BELEDİYESPOR'UN FUTBOLCUSU ŞÜKRÜ PEKEL SAKATLANDI.