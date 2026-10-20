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Antalyalılar Altın Portakal için gişelere akın etti

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali biletleri Biletix ve AKM gişesinde satışa çıktı; yoğun talep, uzun kuyruklar ve ek seans kararlarını beraberinde getirdi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 18:18

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Antalyalılar Altın Portakal için gişelere akın etti

Festival biletlerine yoğun ilgi: bazı gösterimler kısa sürede tükendi

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin gösterim takviminin açıklanmasının ardından biletler satışa sunuldu. Biletix üzerinden satışa çıkan filmlerin birçoğunda koltuklar kısa sürede dolarken, artan talep üzerine organizasyon tarafından ek seanslar açıldı. Gişeden bilet almak isteyenler ise Antalya Kültür Merkezi (AKM) önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Halkın ilgisi ve gişe yoğunluğu:

Antalyalı sinemaseverlerin yoğun ilgisi dikkat çekiyor. Atatürk Kültür Merkezi’nde süren gişe satışlarında, özellikle ödül aldığı bilinen yapımlar ve söyleşilerin olduğu oturumlar öncelikli olarak tükeniyor. Kuyruklar sabahın erken saatlerinden itibaren uzarken, festival ekibi yoğun talebi karşılamak için seans planlamasında düzenlemelere gitti.

Seyirciler ne diyor?:

Festivalin atmosferi katılımcılardan da olumlu geri dönüş alıyor. Eyüp Çakmak, "Bu heyecana ortak olmak çok güzel bir duygu. Gün boyunca bazen üç, bazen dört film izlediğimiz oluyor. Özellikle söyleşiler çok güzel geçiyor. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartları düşündüğümüzde bilet fiyatlarını oldukça makul buluyorum" dedi. Çakmak, festivalin "Daima" teması hakkında da festivalin sürekli devam edeceğine dair verilen mesajın anlamlı olduğunu söyledi.

Ekin Deniz Kaya, seçtiği üç filmi izlemeyi planladığını belirterek, "Çok heyecanlıyım. Umarım festival hepimiz için güzel geçer" ifadesini kullandı. Meryem Kaya ise etkinliğin özellikle ileri yaştaki vatandaşlar için sosyal hayata dönük bir fırsat sunduğunu belirterek, "Bizim gibi yaşı ilerlemiş insanlar için evden çıkmaya ve sosyal hayata katılmaya vesile oluyor" şeklinde konuştu.

Seher İren ise festivale her yıl katıldığını vurgulayıp, "Bir filmi ilk kez izlemenin ayrı bir heyecanı var. Ayrıca sanatçıları görmeyi de çok istiyorum. Sinema, aslında yaşamın bir yansımasını bize aktarıyor" dedi ve sunulan hizmetlerden memnuniyetini dile getirdi.

Erişilebilirlik ve fiyatlandırma:

Festival bilet fiyatları tam 50 TL, indirimli 20 TL olarak satışa sunuldu. Fiyatlandırma katılımcılar tarafından genel olarak makul karşılanırken, yoğun talep bazı gösterimlerde erken tükenmeye yol açtı. İzleyiciler istedikleri filmleri seçerek biletlerini Biletix üzerinden veya AKM gişesinden temin ediyor.

Festival organizasyonu, talep yoğunluğunu izlemeye devam ediyor; gerektiğinde ek gösterim duyuruları yapılarak daha fazla seyircinin etkinliklere katılması hedefleniyor. Bu yılın programı ve gösterimlerin doluluk oranları festivalin kültürel çekiciliğinin sürdüğüne işaret ediyor.

63. ULUSLARARASI ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ’NDE GÖSTERİLECEK FİLMLERİN BİLETLERİ SATIŞA...

63. ULUSLARARASI ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ’NDE GÖSTERİLECEK FİLMLERİN BİLETLERİ SATIŞA SUNULDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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