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Serik'te orman dışı yangına havadan ve karadan geniş müdahale sürüyor

Antalya'nın Serik ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 5 uçak, 13 helikopter, 75 arazöz, 3 iş makinesi ve 450 personelle müdahale ediyor.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 16:21

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 16:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Serik'te orman dışı yangına havadan ve karadan geniş müdahale sürüyor

yangına müdahale sürüyor:

Antalya'nın Serik ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Olay yerine yönlendirilen ekiplerin çalışmaları yoğun şekilde sürerken, yetkililer yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan eş zamanlı çaba gösterildiğini bildirdi.

sahadaki güç ve araç dağılımı:

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak ve 13 helikopter ile yangına havadan müdahale edilirken, karada ise 75 arazöz, 3 iş makinesi ve 450 personel görev yapıyor. Ekipler, koordineli çalışma ile alevlere yaklaşarak söndürme ve soğutma faaliyetlerini yürütüyor.

çalışmaların seyri ve güvenlik:

Yetkililer, müdahale çalışmalarının sürdüğünü ve yangının kontrol altına alınmasına yönelik çabaların devam ettiğini ifade etti. Sahadaki ekiplerin güvenliğiyle ilgili önlemler alınırken, bölgedeki gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

ANTALYA&#039;NIN SERİK İLÇESİ&#039;NDE ORMAN DIŞI ALANDA BAŞLAYAN YLANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR.

ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİ'NDE ORMAN DIŞI ALANDA BAŞLAYAN YLANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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