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Şanlıurfa'da eylül yağmuru kısa süreli serinlik getirdi

Şanlıurfa merkez ve kırsalında öğle saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak 10 dakika sürdü; cadde ve sokaklarda kısa süreli su birikintileri oluştu.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 16:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Şanlıurfa'da eylül yağmuru kısa süreli serinlik getirdi

kısa süreli dolu ve yağmur etkili oldu:

Şanlıurfa merkez ve kırsalında öğle saatlerinde başlayan dolu ve yağmur yağışı kentin farklı noktalarında etkisini gösterdi. Birçok vatandaş yağmura hazırlıksız yakalandı; yağış yaklaşık 10 dakika sürdü.

kentte yaşam ve ulaşım:

Sağanağın ardından cadde ve sokaklarda kısa süreli su birikintileri oluştu ancak kısa süre içinde su çekildi ve ulaşıma ciddi bir aksama yansıdı. Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği kentte yağmur, halka kısa süreli bir serinlik sundu.

Yağışın ardından bulutlar dağılarak güneş yeniden yüzünü gösterdi. Eylül ayında kaydedilen bu kısa sağanak, kentte renkli görüntüler oluşturdu.

ŞANLIURFA&#039;DA DOLU VE YAĞMUR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

ŞANLIURFA'DA DOLU VE YAĞMUR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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