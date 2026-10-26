Serik'ten COP31'e yerel dokunuş: el yapımı hediyelikler ve sürdürülebilir üretim

Serik Halk Eğitimi Merkezi'nin COP31 hazırlıkları

Serik Halk Eğitimi Merkezi, Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında ilçenin tarihini, kültürünü ve doğal zenginliklerini yansıtacak el emeği ürünler hazırlıyor. Proje, yerel motifleri ve doğal yaşamı uluslararası misafirlere tanıtmayı hedefliyor.

ilham kaynakları:

Üretim sürecinde Aspendos Antik Tiyatrosu, caretta caretta ve Akdeniz’in zengin doğal yaşamı temel ilham kaynakları olarak kullanıldı. Ortaya çıkan koleksiyonda dekoratif objeler, bitkili saksılar, doğal soya mumları ve çeşitli el yapımı hediyelikler bulunuyor.

Bu tasarımlar, ilçenin geleneksel el sanatlarıyla yerel üretim değerlerini görünür kılmayı amaçlarken, kültürel anlatıyı doğrudan ziyaretçilere taşıyacak nitelikte hazırlandı.

sürdürülebilir üretim ve katılımcılar:

Çalışmalar Antalya Valiliği koordinasyonunda yürütülüyor; projeye Serik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Türkmen öncülük ediyor. Üretimde kurs öğretmenleri, usta öğreticiler ve kursiyerler aktif rol alıyor.

Üretim sürecinde ortaya çıkan mum ve taş tozu artıkları yeniden değerlendiriliyor; bu yaklaşım sıfır atık ve sürdürülebilir üretim prensipleriyle örtüşüyor. Böylece hem estetik hem çevresel hassasiyet gözetiliyor.

İbrahim Türkmen, hazırlanan ürünlerle ilçenin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini uluslararası düzeyde tanıtmayı hedeflediklerini vurguladı ve çalışmalara katkı sunan öğretmenlere, usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür etti.

Proje, yerel el sanatlarının korunması ve tanıtılmasının yanı sıra iklim gündemiyle örtüşen sürdürülebilir üretim pratiklerinin de örneğini sunuyor; COP31 etkinlikleri kapsamında Serik’in sesi bu el emeği ürünlerle duyurulacak.

SERİK HALK EĞİTİMİ MERKEZİ, ANTALYA'DA DÜZENLENECEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA İLÇENİN TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL ZENGİNLİKLERİNİ YANSITAN DEKORATİF VE HEDİYELİK ÜRÜNLER HAZIRLIYOR.