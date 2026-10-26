Dolar 49,7545 +0,13%
Euro 55,6949 +0,04%
Bist 11.071,72 -0,41%
Altın Gram 6.436,96 +0,40%
EUR/USD 1,1188 -0,15%
Brent Petrol 110,70 -0,90%
--°

Serik'ten COP31'e yerel dokunuş: el yapımı hediyelikler ve sürdürülebilir üretim

Serik Halk Eğitimi Merkezi, COP31'de sergilenecek Aspendos ve caretta caretta ilhamlı hediyelikleri kursiyerlerle sürdürülebilir yöntemle üretiyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 14:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Serik'ten COP31'e yerel dokunuş: el yapımı hediyelikler ve sürdürülebilir üretim

Serik Halk Eğitimi Merkezi'nin COP31 hazırlıkları

Serik Halk Eğitimi Merkezi, Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında ilçenin tarihini, kültürünü ve doğal zenginliklerini yansıtacak el emeği ürünler hazırlıyor. Proje, yerel motifleri ve doğal yaşamı uluslararası misafirlere tanıtmayı hedefliyor.

ilham kaynakları:

Üretim sürecinde Aspendos Antik Tiyatrosu, caretta caretta ve Akdeniz’in zengin doğal yaşamı temel ilham kaynakları olarak kullanıldı. Ortaya çıkan koleksiyonda dekoratif objeler, bitkili saksılar, doğal soya mumları ve çeşitli el yapımı hediyelikler bulunuyor.

Bu tasarımlar, ilçenin geleneksel el sanatlarıyla yerel üretim değerlerini görünür kılmayı amaçlarken, kültürel anlatıyı doğrudan ziyaretçilere taşıyacak nitelikte hazırlandı.

sürdürülebilir üretim ve katılımcılar:

Çalışmalar Antalya Valiliği koordinasyonunda yürütülüyor; projeye Serik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Türkmen öncülük ediyor. Üretimde kurs öğretmenleri, usta öğreticiler ve kursiyerler aktif rol alıyor.

Üretim sürecinde ortaya çıkan mum ve taş tozu artıkları yeniden değerlendiriliyor; bu yaklaşım sıfır atık ve sürdürülebilir üretim prensipleriyle örtüşüyor. Böylece hem estetik hem çevresel hassasiyet gözetiliyor.

İbrahim Türkmen, hazırlanan ürünlerle ilçenin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini uluslararası düzeyde tanıtmayı hedeflediklerini vurguladı ve çalışmalara katkı sunan öğretmenlere, usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür etti.

Proje, yerel el sanatlarının korunması ve tanıtılmasının yanı sıra iklim gündemiyle örtüşen sürdürülebilir üretim pratiklerinin de örneğini sunuyor; COP31 etkinlikleri kapsamında Serik’in sesi bu el emeği ürünlerle duyurulacak.

SERİK HALK EĞİTİMİ MERKEZİ, ANTALYA&#039;DA DÜZENLENECEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ...

SERİK HALK EĞİTİMİ MERKEZİ, ANTALYA'DA DÜZENLENECEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA İLÇENİN TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL ZENGİNLİKLERİNİ YANSITAN DEKORATİF VE HEDİYELİK ÜRÜNLER HAZIRLIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uluslararası ressamlar Selimiye'nin görkemini Edirne'de tuvale döktü
images

Taşköprü'de Derbederler Hamamı kitaplarla buluşacak
images

Aydınfest ertelendi: gençlik festivali etkinlikleri ileri bir tarihe alındı
images

Cumhuriyet'in 103. yılına sanatla saygı: 103 sanatçı 103 eserle Antalya'da

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sonbaharın renkleri Karabük ormanlarında tabloya dönüştü

OMÜ Pekin'de ortak araştırma ve öğrenci hareketliliği fırsatlarını değerlendirdi

Benzine saklanan 5 kilo 200 gram metamfetaminle yakalanan iki kişi tutuklandı

Yeni yol: Kongo'dan gelen öğrenci Bolu'da İslamı seçip Osman ismini aldı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026