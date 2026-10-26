Nazilli'de cumhuriyet coşkusu el işçiliğiyle görünür oluyor

cumhuriyet'in ışığında el sanatları sergisi

Nazilli Belediyesi, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sanatseverleri yerel el emeği ürünlerle buluşturacak bir sergi hazırlanıyor. Nazilli Belediyesi El Sanatları Atölyesi tarafından düzenlenen organizasyonda atölye üretimleri, geleneksel tekniklerin güncel yorumlarıyla bir araya gelecek.

atölye ürünleri ve çeşitliliği:

Sergide, atölye çalışmalarında ortaya çıkan çeşitli el işi eserler ziyaretçilerle buluşacak. dekoratif süslemeler ve ahşap tasarımlar başta olmak üzere; farklı tekniklerle hazırlanmış el işi ürünleri ile özgün sanat çalışmaları yer alacak. Etkinlik, geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını, üretim kültürünün desteklenmesini ve vatandaşların sanatsal faaliyetlere katılımının artmasını hedefliyor.

açılış, ziyaret ve davet:

Serginin açılışı 29 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te Lütfi Selek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Cumhuriyet'in 103. yılı kapsamında düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerine dikkat çekerek tüm vatandaşları sergiyi gezmeye davet etti. Cumhuriyet'in Işığında El Sanatları Sergisi 29 Ekim'den sonra da ziyaretlere açık kalacak ve 13 Kasım 2026 tarihine kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Yerel atölyelerin üretimlerini görünür kılacak bu buluşma, Nazilli'de hem kültürel mirasın paylaşılmasına hem de el sanatlarına ilginin artmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

NAZİLLİ BELEDİYESİ, CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA EL EMEĞİ GÖZ NURU ESERLERİN SANATSEVERLERLE BULUŞACAĞI "CUMHURİYET’İN IŞIĞINDA EL SANATLARI SERGİSİ"Nİ VATANDAŞLARIN BEĞENİSİNE SUNMAYA HAZIRLANIYOR.