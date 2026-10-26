Dolar 49,7575 +0,14%
Euro 55,6825 +0,02%
Bist 11.151,96 +0,31%
Altın Gram 6.450,15 +0,60%
EUR/USD 1,1188 -0,15%
Brent Petrol 110,67 -0,92%
--°

Nazilli'de cumhuriyet coşkusu el işçiliğiyle görünür oluyor

Nazilli Belediyesi, Cumhuriyet'in 103. yılına özel el sanatları sergisini 29 Ekim'de Lütfi Selek Kültür Merkezi'nde açıyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Nazilli'de cumhuriyet coşkusu el işçiliğiyle görünür oluyor

cumhuriyet'in ışığında el sanatları sergisi

Nazilli Belediyesi, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sanatseverleri yerel el emeği ürünlerle buluşturacak bir sergi hazırlanıyor. Nazilli Belediyesi El Sanatları Atölyesi tarafından düzenlenen organizasyonda atölye üretimleri, geleneksel tekniklerin güncel yorumlarıyla bir araya gelecek.

atölye ürünleri ve çeşitliliği:

Sergide, atölye çalışmalarında ortaya çıkan çeşitli el işi eserler ziyaretçilerle buluşacak. dekoratif süslemeler ve ahşap tasarımlar başta olmak üzere; farklı tekniklerle hazırlanmış el işi ürünleri ile özgün sanat çalışmaları yer alacak. Etkinlik, geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını, üretim kültürünün desteklenmesini ve vatandaşların sanatsal faaliyetlere katılımının artmasını hedefliyor.

açılış, ziyaret ve davet:

Serginin açılışı 29 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te Lütfi Selek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Cumhuriyet'in 103. yılı kapsamında düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerine dikkat çekerek tüm vatandaşları sergiyi gezmeye davet etti. Cumhuriyet'in Işığında El Sanatları Sergisi 29 Ekim'den sonra da ziyaretlere açık kalacak ve 13 Kasım 2026 tarihine kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Yerel atölyelerin üretimlerini görünür kılacak bu buluşma, Nazilli'de hem kültürel mirasın paylaşılmasına hem de el sanatlarına ilginin artmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

NAZİLLİ BELEDİYESİ, CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA EL EMEĞİ GÖZ NURU...

NAZİLLİ BELEDİYESİ, CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA EL EMEĞİ GÖZ NURU ESERLERİN SANATSEVERLERLE BULUŞACAĞI "CUMHURİYET’İN IŞIĞINDA EL SANATLARI SERGİSİ"Nİ VATANDAŞLARIN BEĞENİSİNE SUNMAYA HAZIRLANIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kütahya'nın 600 yıllık hamamı sanatçıların buluşma mekânı oldu
images

Antalya'da Artakalan ilk gösterimini yaptı, ekip seyirciyle söyleşti
images

Kapadokya'da topraktan doğan atların sesi: Akeramos'un 10. yıl sergisi
images

Kırsalda tehlike oluşturan yapı kaldırıldı: Söylemiş Mahallesi temizlendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beşiktaş ikinci yarıda öne geçti, Başakşehir 2-0 mağlup

Efeler'e öncelik: yollar ve altyapıya 2 milyar 754 milyon liralık güçlü hamle

İzinsiz kesilen odunları patpatla taşıyanlara idari ve adli işlem

Son dakikada Franculino devreye girdi: Trabzonspor Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup etti

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Hakemler iddiaları mahkemeye taşıdı: Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu'ya suç duyurusu

GSO'nun yeni yönetimi Gaziantep sanayisinin dönüşüm gündemini ilan etti