Manisa'da 103. yıl coşkusu Göksel ve drone gösterisiyle taçlanacak

Manisa'da 103'üncü yıl kutlamaları:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kent genelinde iki gün sürecek bir programla anacak. Etkinlikler resmi törenlerle başlayacak; 28 Ekim Çarşamba saat 13.00'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından çelenk sunulacak.

Hazırlanan program, bando konserleri, görsel gösteriler, fener alayı ve konserleri bir araya getirerek her yaştan katılımcıya hitap edecek ve Cumhuriyet coşkusunu kent sokaklarına taşıyacak.

gökyüzünde ışık şöleni:

28 Ekim akşamı Atatürk Kent Parkı'nda düzenlenecek etkinlikler saat 18.30'da başlayacak. Bando konserinin ardından saat 19.23'te gerçekleştirilecek drone gösterisiyle Manisa semaları Cumhuriyet'in 103 yıllık mirasını yansıtan görsellerle aydınlatılacak. Gösteri, teknolojik görsellik ve müzik unsurlarını birleştirerek kutlamalara farklı bir boyut kazandıracak.

29 Ekim akşamı ve Göksel konseri:

29 Ekim Perşembe günü akşamı Hakkı İplikçi Parkı'ndan başlayacak geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü (Fener Alayı) saat 19.23'te hareket ederek Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek; yürüyüşe binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Yürüyüşün ardından saat 20.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda sevilen sanatçı Göksel sahne alacak. Aynı saatte Akgedik Mahallesi Tır Parkı'nda Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Pop Orkestrası'nın konseri düzenlenecek; böylece kutlamalar kent merkezinin yanı sıra mahallelerde de müzik ve eğlenceyle sürdürülmüş olacak.

Besim Dutlulu, Cumhuriyet'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten miras kalan en büyük değer olduğunu vurgulayarak tüm Manisalılara etkinliklere katılma çağrısında bulundu. Dutlulu, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras olan Cumhuriyetimizin 103'üncü yılını aynı onur, gurur ve sönmeyen bir coşkuyla kutluyoruz' ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, gündüz ve akşam programlarını geniş bir kitleyi kapsayacak şekilde planladıklarını belirtiyor; vatandaşlar konserler, görsel gösteriler ve fener alayı aracılığıyla Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşamak üzere etkinliklere davet edildi.

CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ MANİSA’DA BANDO KONSERLERİ, DRONE GÖSTERİSİ, FENER ALAYI VE GÖKSEL KONSERİYLE KUTLANACAK. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN PROGRAM KAPSAMINDA 28 EKİM’DE GÖKYÜZÜ IŞIKLARLA AYDINLANACAK, 29 EKİM’DE İSE BİNLERCE KİŞİNİN KATILMASI BEKLENEN CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜNÜN ARDINDAN GÖKSEL SAHNE ALACAK.