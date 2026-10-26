Balıkesir'de kültür şöleni: 2. kitap fuarı 216 bin kişiyi buluşturdu

2. Balıkesir kitap fuarı avlu'da kitap severleri bir araya getirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından kente kazandırılan 2. Balıkesir Kitap Fuarı, 16-25 Ekim tarihlerinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. On gün süren organizasyon boyunca fuar, yerel halktan öğrenciler ve edebiyat meraklılarına kadar geniş bir kitleyi ağırladı.

Katılımcı profili ve program çeşitliliği:

Etkinlikte 120'yi aşkın yayınevi stant açarken, okurlarla buluşan yazar sayısı 200'ü aştı. Ayşe Kulin, Gökçen Çatlı, Şükrü Erbaş, Ahmet Ümit, Miraç Çağrı Aktaş, Murat Aygen, Adil Yıldırım, Beyhan Budak, Hikâyeden Adamlar, Emre Gül ve Cihat Yaycı gibi isimler okurlarıyla söyleşi ve imza günlerinde bir araya geldi. Programda tiyatro gösterileri, müzik dinletileri ve çocuk etkinlikleri gibi farklı formatlar da yer aldı.

Son iki günde Metin Külünk, Aynur Tümen, Aydın Ayhan, Saygı Öztürk ve Ahmet Ümit gibi yazarların katılımı dikkat çekti. Balıkesir Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Kanlı Nigar' oyunu ile ailelere yönelik 'Boyalı Kuştan Masallar' etkinliği çocukları masal dünyasına taşıdı.

Katılım, ulaşım ve halkın tepkisi:

Fuar, ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü ve 10 günde 216 bin ziyaretçi sayısına ulaştı. Söyleşiler salonları doldururken imza günlerinde uzun kuyruklar oluştu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ilçelerden kaldırdığı ring seferleri ve öğrencilere sağlanan ücretsiz ulaşım imkânı, fuara erişimi kolaylaştırdı.

Ziyaretçiler ve katılımcılar organizasyonu olumlu buldu. Sefanur Taşdemir, 'Fuar çok güzeldi ve eğlenceliydi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a böyle bir fuar düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten gençlere en yakın Ahmet Akın' sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. İrem Kirazcıbey ise fuarın kent için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, etkinliklerin devamını istedi.

Başkan Ahmet Akın, fuarı geleneksel hale getirme hedeflerini paylaştı ve geçen yıl düzenlenen fuarda 150 bini aşkın ziyaretçi ağırlandığını anımsatarak bu yılki katılımın coşkuyu artırdığını ifade etti. Akın, 'İyi ki yapmışız' diyerek kentin kültür ve sanat yaşamını zenginleştirme amaçlarını yineledi.

Organizasyon, kitap fuarını bir ticari etkinlik olmanın ötesine taşıyarak kentte okuma alışkanlığını teşvik etmeyi, genç yazarların ve yeni kuşakların edebiyatla bağını güçlendirmeyi hedefledi. Avlu'nun her köşesinde ayrı bir etkinliğin yaşandığı fuar, Balıkesir için yılın önemli kültür etkinlikleri arasında yerini pekiştirdi.

Balıkesir’de 2. Kitap Fuarı 10 günde 216 bin ziyaretçiyi ağırladı