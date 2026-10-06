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Serinyol'da motorize polis, bilinci kapanan bebeği babasının kucağında hastaneye taşıdı

Hatay'ın Antakya ilçesi Serinyol'da görevli motorize trafik polisi, fenalaşan ve bilinci kapanan bir bebeği babasının kucağında motosikletle acil servise yetiştirdi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 08:54

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Serinyol'da motorize polis, bilinci kapanan bebeği babasının kucağında hastaneye taşıdı

olay yerindeki müdahale:

Hatay'ın Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, çevreden yükselen bağrışma sesleri üzerine durdu. Yapılan ilk kontrolde bir bebeğin fenalaştığı ve ailesinin panik yaşadığı belirlendi.

Olayda bilinci kapanan bebeğin durumunu gören ekiplerden bir motorize trafik polisi, vakit kaybetmeden harekete geçti. Baba, çocuğu kucağına alırken polis, emniyet tedbirlerini alarak çocuğu motosikletle acil servise götürdü.

güvenlik kamerasına yansıyan anlar:

Bebeğin hastaneye ulaştırıldığı anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, babanın kucağındaki çocuğun polis eskortuyla hızla sağlık kuruluşuna götürüldüğü görülüyor.

Olay anında uygulama yapan ekiplerin hızlı müdahalesi ve motorize polis memurunun pratik kararı, olay yerindeki panik ortamında çocuğun en kısa sürede sağlık merkezine ulaştırılmasını sağladı. Yetkililer, bebeğin sağlık durumu hakkında kamuoyuna henüz ek bilgi vermedi.

HATAY’DA MOTORİZE TRAFİK POLİSİ, SAĞLIK SORUNU YAŞAYAN VE BİLİNCİ KAPANAN BEBEĞİ BABASININ...

HATAY’DA MOTORİZE TRAFİK POLİSİ, SAĞLIK SORUNU YAŞAYAN VE BİLİNCİ KAPANAN BEBEĞİ BABASININ KUCAĞINDA MOTOSİKLETLE HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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