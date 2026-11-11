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Sermayeyi ortaklaştırıp Sivas'ın sanayi ölçeğini büyütme çağrısı

STSO Başkanı Zeki Özdemir, Sivas'ta sermayeyi ortak yatırımlarla üretime dönüştürmeyi, çok ortaklı büyük sanayi tesisleri kurmayı ve genç girişimleri desteklemeyi hedeflediklerini açıkladı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Sermayeyi ortaklaştırıp Sivas'ın sanayi ölçeğini büyütme çağrısı

STSO başkanı Zeki Özdemir'in yol haritası

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Özdemir, saha ziyaretleri ve firma teması kapsamında yeni dönemde önceliklerinin kentteki sermaye birikimini üretime dönüştürmek olduğunu vurguladı. Özdemir, bunun yolu olarak çok ortaklı büyük sanayi tesisleri kurma modelini önerdi ve üyeleri ortak yatırım çağrısına davet etti.

büyük ölçekli tesis hedefi:

Özdemir, konuşmasında örnek vererek "Yeni bir TÜDEMSAŞ veya yeni bir çimento fabrikası gibi daha başka yeni bir tesisi neden birlikte kurmayalım?" sorusunu yöneltti. Kentte mevcut sermayenin ve yetkin insan kaynağının bir araya getirilmesiyle daha büyük ve sürdürülebilir sanayi yapılarına ulaşılabileceğini belirtti. Özdemir, bu yaklaşımın hem mevcut sermayenin değerlendirilmesine hem de yeni girişimlerin desteklenmesine katkı sağlayacağını aktardı.

STSO lideri, ortaklık modelinin herkese açık ve çoğaltılabilir olduğunu ifade ederek, üye katılımının 5, 10, 105 gibi rakamlarla artabileceğini; ancak esas önemli olanın odanın liderliğinde kurumsal ve şeffaf bir yapı oluşturmak olduğunu söyledi. Bu yapının oluşturulması sonrası fizibilite çalışmalarının yapılarak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

girişimci-sermayedar buluşması:

Özdemir, yeni girişimciler ve gençlerin projelerinin ortak sermaye modeline dâhil edilmesinin önemine dikkat çekti. Sermaye sahibi iş insanlarıyla fikir üreten girişimcilerin bir araya getirilmesi gerektiğini belirterek, bu sayede hem şehirde yeni sanayi yatırımlarının gerçekleşeceğini hem de ortaklık kültürünün yaygınlaşacağını ifade etti.

Toplantıda ayrıca, ortak yatırım yaklaşımının şeffaflık, planlı yönetim ve odanın koordinasyonuyla yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Özdemir, üyelerden sermayelerini bu tür ortaklıklarda birleştirmelerini isteyerek, bu dönemde benzer birçok örneği çoğaltmayı amaçladıklarını söyledi.

Sonuç olarak STSO yönetim vizyonunda; Sivas'ta üretim kapasitesinin artırılması, büyük ölçekli sanayi yatırımlarının hayata geçirilmesi ve genç girişimlerin desteklenmesi öncelikli hedefler olarak yer alıyor. Özdemir, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için oda bünyesinde çalışmaların başlatılacağını ve üyelerin katılımıyla projelerin somutlaştırılacağını belirtti.

STSO BAŞKANI VE BAŞKAN ADAYI ZEKİ ÖZDEMİR, YENİ DÖNEMDE ÇOK ORTAKLI BÜYÜK SANAYİ TESİSLERİNİN...

STSO BAŞKANI VE BAŞKAN ADAYI ZEKİ ÖZDEMİR, YENİ DÖNEMDE ÇOK ORTAKLI BÜYÜK SANAYİ TESİSLERİNİN KURULMASINI HEDEFLEDİKLERİNİ BELİRTEREK, İŞ DÜNYASINA ORTAK YATIRIM ÇAĞRISINDA BULUNDU.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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