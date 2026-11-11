Soğuyan Van bağışıklık için bitkisel çözümlere yöneldi

Van’da bitkisel ürünlere talep arttı

Van’da mevsimin ilk karının ardından hava sıcaklıkları hızla düştü. Bu ani değişim, kentte mevsimsel hastalıklara karşı önlem almak isteyen vatandaşları aktarlara yöneltti. Özellikle soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonların yaygınlaştığı bu dönemde bağışıklığı güçlendirmek amacıyla bitkisel çaylar, doğal macunlar ve özel karışımlar öne çıkıyor.

Kış karışımları ve tercih edilen bitkiler:

Vatandaşlar aktar raflarında en çok ıhlamur, zencefil, tarçın, kuşburnu ve adaçayı gibi ürünleri tercih ediyor. Aktarlarda kışa özel hazırlanan karışımlar genellikle birden fazla bitkinin bir araya getirilmesiyle hazırlanıyor; bu ürünler macun, çay ve toz formunda satışa sunuluyor. Hazırlanan karışımların içeriğinde görülen bitkiler, kullanıcının talebine göre gram üzerinden verilebiliyor.

Aktarın görüşü ve fiyat bilgileri:

İHA muhabirine konuşan aktar Ebubekir Kaya, mevsim geçişleri ve ani sıcaklık değişimlerinin hastalıkların görülme sıklığını artırdığına dikkat çekti. Kaya, bu dönemde bağışıklığın zayıflayabildiğini ve havadaki partiküller ile tozların da etkili olduğunu belirterek insanların önlem alma eğiliminde olduğunu söyledi.

Kaya, aktarlarda satışa sunulan karışımları bağışıklık sistemini desteklemek amacıyla önerdiklerini ifade etti ve bu ürünleri hastalanmadan önce kullanmanın daha doğru olduğunu vurguladı. Kaya ayrıca bu karışımların genellikle 17-18 çeşit bitkiden oluştuğunu, karışımların başlıca bileşenleri arasında zencefil, tarçın ve havlıcanın yer aldığını aktardı. Bu bileşenlerin destekleyici diğer bitkilerle takviye edilerek hem çay hem macun hem de toz formlarında sunulduğunu belirtti.

Fiyatlamaya ilişkin bilgi veren Kaya, geçen yıla kıyasla ciddi bir artış olmadığını söyledi: geçen yıl 100 liradan satılan ürünlerin bu yıl da benzer fiyatlardan sunulduğunu, ıhlamur paketlerinin yine 50 liradan verildiğini ve zencefilin kilogram fiyatının 500 lira olduğunu ifade etti. Kaya, ürünlerin genellikle kilogramla değil gramla satıldığını ve müşterinin bütçesine göre istenen miktarın verilebildiğini belirterek fiyatlarda büyük oynama olmadığını ekledi.

Sonuç olarak Van’da hava sıcaklıklarındaki ani düşüş, vatandaşları bağışıklıklarını desteklemek amacıyla bitkisel çözümlere yöneltirken aktarlarda hem hazırlık hem de bilgilendirme talebi artmış durumda. Aktarlar, ürünlerin düzenli ve hastalık öncesi kullanımının daha faydalı olduğunu öneriyor ve müşterilere içerik ile kullanım konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

VAN’DA MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞININ ARDINDAN HAVA SICAKLIKLARININ ANİDEN DÜŞMESİYLE MEVSİMSEL HASTALIKLARA KARŞI ÖNLEM ALMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR, BAĞIŞIKLIK SİSTEMLERİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA AKTARLARDAKİ BİTKİSEL ÇAY VE DOĞAL KARIŞIMLARA YÖNELDİ.