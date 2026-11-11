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Kadın Girişimciler Karnavalı ile dijital işini büyütme fırsatı

15 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek 2’nci Kadın Girişimciler Karnavalı, 700'ün üzerinde kadını e-ticaret, yapay zekâ ve globalleşme odaklı oturumlarda buluşturacak.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kadın Girişimciler Karnavalı ile dijital işini büyütme fırsatı

Etkinlik ve hedefleri:

15 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek 2’nci Kadın Girişimciler Karnavalı, 700'ün üzerinde kadının katılımıyla gerçekleştirilecek. Ahoras tarafından düzenlenen karnaval; kadınların dijital ekonomiye katılımını güçlendirmek, işlerini büyütmeleri için gerekli bilgi, araç ve bağlantılara erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla planlandı.

Etkinlik, "E-ticaret için aradığın bağlantılar tek bir günde" mesajıyla farklı aşamalardaki girişimcileri aynı ortamda buluşturmayı hedefliyor. Henüz fikir aşamasında olan adaylardan mevcut satışlarını artırmak isteyen işletme sahiplerine kadar geniş bir katılımcı profili için program oluşturuldu.

Program başlıkları:

Karnaval programında Shopify ile e-ticarete başlama, Amazon’da satış, Print on Demand modeliyle stoksuz girişimcilik, Amerika’da şirketleşme ve e-ihracat gibi uygulamaya dönük oturumlar yer alacak. Ayrıca ödeme altyapısı, lojistik, ürün ve tedarik, nakit akışı ve kârlılık gibi işletmelerin günlük ihtiyaçlarına yönelik konular ele alınacak.

Yapay zekâ ve otomasyon oturumları, kadın girişimcilerin tekrarlayan işleri kolaylaştırmak, operasyonlarını daha verimli yönetmek ve zamanlarını işlerini geliştirmeye ayırabilmek için kullanabilecekleri çözümleri paylaşacak. Deneyim paylaşımlarında ise iş kurma ve büyütme sürecinin fırsatları ile güçlükleri gerçek örneklerle anlatılacak.

Çözüm ortakları ve fuaye fırsatları:

Karnaval kapsamında yer alacak çözüm ortakları, kadın girişimcilerin iş kurma ve büyüme süreçlerine ücretsiz ürün, hizmet ve eğitimler sunacak. Bu destekler ve etkinlikte sağlanacak indirimlerle dijital ticarete başlarken karşılaşılan maliyetlerin azaltılması, teknolojiye erişimin kolaylaştırılması ve uluslararası pazarlara açılma hedefleniyor.

Fuaye alanı, katılımcılara çözüm ortaklarıyla birebir görüşme, işletmelerinin ihtiyaçlarını doğrudan değerlendirme ve aynı gün içinde mağaza kurulumundan ödeme almaya, ürün tedarikinden yurt dışı lojistiğine kadar farklı hizmetleri tanıma imkânı sunacak. Sahnede paylaşılan bilgilerin fuayedeki görüşmelerle somut iş bağlantılarına dönüşmesi amaçlanıyor.

Etkinlik sonrası eğitimler:

Karnaval sonrasında da destekler devam edecek; kadın girişimcilere yönelik ücretsiz çevrim içi eğitimler Türkiye’nin her yerinden katılıma açık olarak düzenlenecek. Eğitimlerde globalleşme, stoksuz e-ticaret, yapay zekâ, pazaryeri ve e-ticaret operasyonlarının tek panelden yönetimi, ödeme sistemleri ve e-ticaret sitesi kurulumu gibi uygulamaya yönelik konular ele alınacak.

Program ayrıca girişimcilik, satış, pazarlama ve finansal okuryazarlık eğitimlerini de kapsayarak, karnavalda başlatılan öğrenme ve gelişim sürecinin İstanbul buluşmasının ötesine taşınmasını ve daha fazla kadına ulaşmasını hedefliyor.

2’NCİ KADIN GİRİŞİMCİLER KARNAVALI, 15 KASIM’DA İSTANBUL’DA 700’ÜN ÜZERİNDE KADININ KATILIMIYLA...

2’NCİ KADIN GİRİŞİMCİLER KARNAVALI, 15 KASIM’DA İSTANBUL’DA 700’ÜN ÜZERİNDE KADININ KATILIMIYLA GERÇEKLEŞECEK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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