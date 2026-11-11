Bodrum'da 24 taşınmaz için 5 yıllık kiralama ihaleleri başlıyor

Bodrum Belediyesi mülkiyetindeki taşınmazları ihaleyle kiraya verecek

Bodrum Belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufundaki 24 taşınmaz için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi (açık teklif usulü) uyarınca ayrı ayrı kiralama ihaleleri düzenleyecek.

İhale tarihi ve başvuru süreci:

İhaleler, 30 Kasım Pazartesi günü Herodot Kültür Merkezi nde Belediye Encümeni huzurunda (İhale Komisyonu) gerçekleştirilecek ve oturumlar saat 09.00 dan itibaren ilan edilen programa göre devam edecek. Başvuru dosyalarının son teslim tarihi ise 27 Kasım Cuma saat 16.00 olarak belirlendi; evraklar kapalı zarf içinde, üzerinde teslim tarih ve saati yazılı alındı belgesi karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilmeli.

Taşınmazların kullanımı ve konumları:

Kiraya çıkarılan taşınmazlar farklı kullanım amaçlarına uygun olarak listelendi; manav, balık ve deniz ürünleri satış yeri, aktar, kuyumcu, kahvehane, santral binası, kantin, dükkân/işyeri ve elektrikli araç şarj istasyon yeri gibi fonksiyonlar içeriyor. Taşınmazların bulundukları mahalleler arasında Türkkuyusu, Çarşı, Akyarlar, Gümüşlük, Gündoğan, Bitez, Konacık, Yalıkavak, Turgutreis ve Müskebi yer alıyor.

İhaleye ilişkin başvuru şartları, istenen belgeler ve taşınmazların detaylı özellikleri belediyenin resmi internet sayfasında ilan edilecek. İlgililer, şartname ve ek belgeleri inceleyerek başvurularını belirtilen usule uygun şekilde hazırlamalı.

BODRUM BELEDİYESİ TARAFINDAN MÜLKİYETİNDE BULUNAN 24 TAŞINMAZ, AÇIK TEKLİF USULÜYLE 5 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEK.