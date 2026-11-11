Dolar 50,2275 +0,02%
Euro 55,9523 -0,26%
Bist 11.758,80 +0,83%
Altın Gram 6.559,04 +0,78%
EUR/USD 1,1137 -0,27%
Brent Petrol 92,81 +1,44%
--°

Bodrum'da 24 taşınmaz için 5 yıllık kiralama ihaleleri başlıyor

Bodrum Belediyesi, mülkiyetindeki 24 taşınmazı 5 yıllığına açık teklif usulüyle kiraya verecek; ihale 30 Kasım'da, başvuru sonu 27 Kasım saat 16.00.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Bodrum'da 24 taşınmaz için 5 yıllık kiralama ihaleleri başlıyor

Bodrum Belediyesi mülkiyetindeki taşınmazları ihaleyle kiraya verecek

Bodrum Belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufundaki 24 taşınmaz için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi (açık teklif usulü) uyarınca ayrı ayrı kiralama ihaleleri düzenleyecek.

İhale tarihi ve başvuru süreci:

İhaleler, 30 Kasım Pazartesi günü Herodot Kültür Merkezi nde Belediye Encümeni huzurunda (İhale Komisyonu) gerçekleştirilecek ve oturumlar saat 09.00 dan itibaren ilan edilen programa göre devam edecek. Başvuru dosyalarının son teslim tarihi ise 27 Kasım Cuma saat 16.00 olarak belirlendi; evraklar kapalı zarf içinde, üzerinde teslim tarih ve saati yazılı alındı belgesi karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilmeli.

Taşınmazların kullanımı ve konumları:

Kiraya çıkarılan taşınmazlar farklı kullanım amaçlarına uygun olarak listelendi; manav, balık ve deniz ürünleri satış yeri, aktar, kuyumcu, kahvehane, santral binası, kantin, dükkân/işyeri ve elektrikli araç şarj istasyon yeri gibi fonksiyonlar içeriyor. Taşınmazların bulundukları mahalleler arasında Türkkuyusu, Çarşı, Akyarlar, Gümüşlük, Gündoğan, Bitez, Konacık, Yalıkavak, Turgutreis ve Müskebi yer alıyor.

İhaleye ilişkin başvuru şartları, istenen belgeler ve taşınmazların detaylı özellikleri belediyenin resmi internet sayfasında ilan edilecek. İlgililer, şartname ve ek belgeleri inceleyerek başvurularını belirtilen usule uygun şekilde hazırlamalı.

BODRUM BELEDİYESİ TARAFINDAN MÜLKİYETİNDE BULUNAN 24 TAŞINMAZ, AÇIK TEKLİF USULÜYLE 5 YILLIĞINA...

BODRUM BELEDİYESİ TARAFINDAN MÜLKİYETİNDE BULUNAN 24 TAŞINMAZ, AÇIK TEKLİF USULÜYLE 5 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Marmaris'e 1766 kişiyi taşıyan Aroya yanaştı
images

Sinop lakerda festivali gastronomi odaklı programla başlıyor
images

Denizli’de ticaret müşavirleri ihracatçılarla 11 pazarı masaya yatırdı
images

Ofisten sınıfa: mobilyaları dönüştüren eğitim modeli COP31'de öne çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Geleceğe nefes veren fidanlar Havran ve Gömeç'te toprakla buluştu

Silifke Gazi Çiftliğinde Atatürk mirası ve kent belleği buluşması

Yerli meyveler COP31’te tanıtıldı: Anamur muzu ve Karaman elması ilgi gördü

Çaycuma'da toprak nefes aldı: 15 bin fidanla geleceğe yatırım

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi