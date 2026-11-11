Ofisten sınıfa: mobilyaları dönüştüren eğitim modeli COP31'de öne çıktı

Akbank ve MEB iş birliği COP31 kapsamında paylaşıldı

Akbank ile Millî Eğitim Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü 'Dönüşümde Gelecek Var' girişimi, COP31'de düzenlenen 'Gelecek Dönüşümde: Ofisten Sınıfa İleri Dönüşüm' panelinde anlatıldı. Antalya'daki COP31 Yeşil Alan'da gerçekleştirilen oturum, ileri dönüşümün döngüsel ekonomi, eğitim ve toplumsal etki ekseninde nasıl ölçeklenebileceğini tartıştı.

Panelde öne çıkan konular:

Panelde Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Projeler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkanı Gökçen Adanur, Akbank Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp ve Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Başkanı Emre Ilıcalı konuştu; moderatörlüğü ise Akbank Basın İlişkileri Yöneticisi Sinem Yöndem Bilgincan üstlendi. Oturumda ileri dönüşümün döngüsel ekonomideki rolü, eğitim yoluyla kazanılması gereken yeşil beceriler ve kamu-özel-sivil toplum iş birliklerinin etkisi gündeme alındı.

Saha uygulaması ve somut sonuçlar:

'Dönüşümde Gelecek Var' projesi, Akbank Genel Müdürlük binasının yenilenmesi sırasında kullanımı tamamlanan ofis mobilyalarının toplumsal değere dönüştürülmesi fikriyle başladı. Hatay'daki İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesine ulaştırılan 40 TIR mobilya, öğretmenlerin rehberliğinde meslek lisesi öğrencilerince masa, dolap ve kütüphane gibi okul eşyalarına dönüştürüldü. Bugüne kadar üretilen 19 bin 200 okul mobilyası, Hatay'daki 1.311 okula ulaştı ve 400 bini aşkın öğrencinin öğrenme ortamının iyileştirilmesine katkı sundu.

Eğitim ve ölçeklendirme hedefleri:

Gökçen Adanur panelde, bakanlığın sürdürülebilirlik ve ileri dönüşüm becerilerini eğitim programlarına dahil ettiğini vurguladı ve şunları söyledi: 'Millî Eğitim Bakanlığı olarak bütün birimlerimizde sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalara, çocukların ileri dönüşüm becerilerini geliştirecek faaliyetlere yer veriyoruz. Bunlar arasında bulunan Dönüşümde Gelecek Var ile Akbank’ın ofislerinden çıkan malzemeler meslek lisemizde kurulan atölyede öğrencilerimizin emeğiyle okul eşyalarına dönüştü.' Adanur, projelerin yaygınlaşmasının 75 bin okul ve 18 milyon öğrenci için önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

Seçil Demiralp ise ölçeklendirme ve beceri ihtiyacına vurgu yaptı: 'Döngüsel modellerin ölçeklenebilmesi için finansman ve teknolojinin yanında yetkin ve donanımlı iş gücüne de ihtiyaç var. COP31’den somut sonuçlar çıkarmak istiyorsak her iklim hedefinin yanına bir beceri hedefi de koymalıyız.' Demiralp, Hatay'da başlayan deneyimin Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını ve modelin ortak bir beceri, üretim ve dayanışma platformuna dönüşmesinin hedeflendiğini aktardı.

Protokol kapsamında meslek liselerinde ileri dönüşüm uygulamalarının çeşitlendirilmesi planlanıyor. Bu çerçevede başlatılan Eğiticinin Eğitimi programına Türkiye genelinden mobilya alanında uzman 1.080 öğretmen katılacak; yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle ileri dönüşüm tekniklerindeki yetkinlikler meslek liselerine aktarılacak. Böylece Hatay'da başlayan modelin Türkiye geneline yayılması ve sürdürülebilir üretim kültürünün güçlenmesi amaçlanıyor.

Akbank, COP31'de 'Dünya için, Hepimiz için' yaklaşımını öne çıkararak ekonomik dayanıklılık, toplumsal fayda ve doğanın korunmasını birlikte gözeten ölçülebilir çözümler sunma kararlılığını vurguluyor. Banka, 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen COP31'de sanayinin yeşil dönüşümü, sürdürülebilir tedarik zincirleri, elektrifikasyon ve sürdürülebilir iklimlendirme ile mavi finansman gibi stratejik alanlarda finansman ve iş birliği modellerini paylaşmaya devam etti.

"DÖNÜŞÜMDE GELECEK VAR" PANELİ YAPILDI