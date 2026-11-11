Pekmez kabında 189 hap: Gönen'de jandarma operasyonu

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gönen ilçesinde yürüttükleri operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen bir şüpheliyi yakaladı.

Operasyon ve ele geçirilenler:

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 gram eroin bulundu. Çantasında ise pekmez kabı içerisinde poşetlere sarılı halde 189 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltı ve adli süreç:

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ISPARTA'NIN GÖNEN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA, PEKMEZ KABI İÇERİSİNDE 189 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ.