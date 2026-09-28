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Sessiz ilerleyen şah damarı darlıkları inme riskini artırıyor

Liv Hospital Ulus'tan Op. Dr. Ahmet Özsoy, şah damarlarındaki sessiz darlıkların inme riskini yükselttiğini, riskli kişilerin düzenli değerlendirme yaptırması gerektiğini belirtti.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sessiz ilerleyen şah damarı darlıkları inme riskini artırıyor

şah damarındaki darlık neden hayati öneme sahip?

Liv Hospital Ulus Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Özsoy, beyine kan taşıyan şah damarlarındaki (karotis arterler) darlıkların uzun süre belirti vermeden ilerleyebildiğine dikkat çekti. Damar duvarında biriken yağ ve kolesterol içeren plakların zamanla damarı daraltabileceğini veya plaklardan kopan parçaların beyin damarlarını tıkayarak geçici iskemik atak ya da inme oluşturabileceğini söyledi. Özsoy, erken dönemde fark edilen damar darlıklarının inme riskinin yönetiminde önemli rol oynadığını vurguladı.

belirti ve acil uyarılar:

Op. Dr. Ahmet Özsoy, şah damarlarındaki darlıkların başlangıçta çoğu zaman belirti vermeyebildiğini; bu nedenle risk grubundaki kişilerin damar sağlıklarını ihmal etmemesi gerektiğini belirtti. Her baş dönmesi veya unutkanlığın şah damarı darlığı anlamına gelmediğini kaydeden Özsoy, özellikle ani gelişen konuşma bozukluğu, vücudun bir tarafında güçsüzlük veya uyuşma ve görme kaybı gibi nörolojik belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden tıbbi değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi.

risk faktörleri ve tanı yöntemleri:

Hastalıkta rol oynayan başlıca etkenler arasında yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol ve sigara kullanımı bulunduğunu ifade eden Özsoy, daha önce inme veya geçici iskemik atak geçirmiş kişilerin de öncelikli değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Tanı sürecinde Doppler ultrasonografi'nin sık tercih edilen, non-invaziv bir yöntem olduğunu aktaran uzman, bu incelemenin damar yapısı ve kan akımı hakkında önemli bilgiler verdiğini, gerektiğinde diğer klinik bulgularla birlikte ileri tetkik veya tedavi planı oluşturulduğunu söyledi.

tedavi yaklaşımı ve takip:

Şah damarında darlık saptandığında aynı tedavinin her hasta için uygulanmadığını vurgulayan Özsoy, tedavi kararında darlığın derecesi, hastanın daha önce nörolojik olay yaşayıp yaşamadığı, genel sağlık durumu ve diğer risk faktörlerinin göz önünde bulundurulduğunu belirtti. Bazı vakalarda yaşam tarzı değişiklikleri ve medikal tedavi yeterli olurken; belirli özelliklere sahip hastalarda girişimsel veya cerrahi tedavi seçeneklerinin gündeme gelebileceğini aktardı.

Özsoy, inme ortaya çıktıktan sonra tedavi etmek kadar riskleri önceden saptamanın da hayati önemde olduğunu; bu yüzden risk taşıyan kişilerin tansiyon, kan şekeri ve kolesterolünü kontrol altında tutması, sigarayı bırakması ve hekim önerisi doğrultusunda düzenli kontrollerini yaptırmasının önemine dikkat çekti. Sonuç olarak; damar sağlığını korumanın, risk faktörlerini yönetmenin ve gerekli durumlarda şah damarlarını değerlendirmenin inme riskinin azaltılmasında temel yaklaşımlar olduğunu belirtti.

LİV HOSPİTAL ULUS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMANI OP. DR. AHMET ÖZSOY

LİV HOSPİTAL ULUS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMANI OP. DR. AHMET ÖZSOY

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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