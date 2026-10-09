Sessiz reflü sesinizi ve gündelik konforunuzu çalabilir

Sessiz reflü nedir:

Acıbadem Kent Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Mustafa Yalçın uyarıyor: çoğu kişi reflüyü göğüste yanma ve ekşimeyle ilişkilendiriyor, ancak sessiz reflü ya da laringofarengeal reflü midedeki asidin yemek borusunu aşarak boğaza ve gırtlağa ulaşmasıyla ortaya çıkar. Bu nedenle hastalar uzun süre gerçek nedeni fark edemeyebilir; gırtlak mukozasının tahrişi ses tellerine zarar verebilir.

Kapakçıkların zayıflaması ve risk faktörleri:

Hastalığın temel mekanizması, yemek borusundaki alt ve üst kapakçıkların işlevini yeterince yerine getirememesidir. Kapakçıkların gevşemesiyle mide asidi gırtlağa ulaşabilir. Dr. Yalçın, risk faktörleri arasında fazla kilo, yağlı ve baharatlı beslenme, sigara ve alkol kullanımı, yemekten hemen sonra uzanma, geç saatlerde yemek yeme, kronik stres ve gebelik olduğunu vurguladı.

Belirtiler ve günlük yaşam etkisi:

Boğaz reflüsünde göğüste yanma sık görülmez; bunun yerine kronik ses kısıklığı, seste kalınlaşma veya çatallaşma, geçmeyen öksürük ve boğazda takılma hissi gibi yakınmalar öne çıkar. Hastalık genellikle sabah saatlerinde daha belirgin hale gelir ve sürekli boğaz temizleme ihtiyacı, yutma güçlüğü, ağız kokusu, geniz akıntısı ile kulakta dolgunluk hissi gibi belirtiler yaşam kalitesini düşürebilir.

Tanı ve tedavi önerileri:

Dr. Yalçın, boğaz reflüsünün yalnızca belirtilere bakılarak teşhis edilemeyeceğini, muayene ve gerekli görülen özel testlerle tanının kesinleştirildiğini belirtti. Tedavide ilaçların yanı sıra yaşam tarzı değişikliklerinin de büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Hastalara önerilen adımlar arasında yemekten sonra en az iki-üç saat uzanmamak, akşam yemeklerini erken ve hafif tüketmek, yağlı ve baharatlı yiyecekleri azaltmak, sigara ve alkolü bırakmak ve yatarken başı hafif yüksekte tutmak bulunuyor.

Uzm. Dr. Mustafa Yalçın, boğaz reflüsünün gastroözofageal reflü ile sıkça karıştırıldığını ancak aradaki temel farkın asidin ulaştığı bölge olduğunu hatırlattı: mide reflüsünde göğsün önünde yanma varken boğaz reflüsünde gırtlak ve yutak bölgesine zarar vererek farklı belirtiler ortaya çıkar.

ACIBADEM KENT HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ UZMANI DR. MFUSTAFA YALÇIN,