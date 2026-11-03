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Seul'de resmi karşılama: Erdoğan, Lee Jae-myung tarafından sarayda kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seul'de Devlet Başkanlığı Sarayı'nda Lee Jae-myung tarafından resmi törenle karşılandı; milli marşlar, protokol selamı ve gösteri gerçekleştirildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:03

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EDİTÖR: Elif Demir

Seul'de resmi karşılama: Erdoğan, Lee Jae-myung tarafından sarayda kabul edildi

Seul'de resmi karşılama:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Devlet Başkanlığı Sarayı'na resmi ziyaret kapsamında geldi. Saray önünde düzenlenen tören, iki ülkenin milli marşlarının okunması ve karşılama kıtasına selam verilmesiyle başladı.

Törenin akışı:

Resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, heyetlerde yer alan bakanlar ve yetkililerle birbirlerini selamladı. Tören sırasında Uzak Doğu'ya özgü bir dövüş sanatları gösterisi sunuldu; gösterinin tamamlanmasının ardından iki lider, görüşmenin yapılacağı salona geçmek üzere merdivenleri el ele çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı'na girdi.

Erdoğan'a eşlik eden heyet:

Seul ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün eşlik etti.

Resmi karşılama, iki liderin yüz yüze görüşmesine hazırlık niteliğindeydi ve protokol çerçevesinde planlandığı şekilde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore’nin başkent Seul’deki Devlet Başkanlığı Sarayı’nda...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore’nin başkent Seul’deki Devlet Başkanlığı Sarayı’nda Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung tarafından resmi törenle karşılandı.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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