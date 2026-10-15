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Sevkiyat yolları kesildi: Batman'da iki operasyonda uyuşturucu ve 7 tutuklama

Batman'da 12 Ekim ve bir sonraki günde düzenlenen iki aramada 141,93 gram metamfetamin ile 22 kilo 500 gram skunk ele geçirildi; 7 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sevkiyat yolları kesildi: Batman'da iki operasyonda uyuşturucu ve 7 tutuklama

Batman'da narkotik operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini engellemeye yönelik çalışmaları kapsamında iki ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kent girişinde ve Dereyolu mevkiinde gerçekleştirildi.

ele geçirilen maddeler:

12 Ekim'de kent girişinde durdurulan iki araçta yapılan aramalarda 141,93 gram metamfetamin ele geçirildi. Bir gün sonra Dereyolu mevkiinde durdurulan araçta ise 22 kilo 500 gram skunk bulundu.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonlarda gözaltına alınan toplam 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Yapılan yargılamalar sonucunda şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaları sürüyor; olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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