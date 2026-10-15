Sevkiyat yolları kesildi: Batman'da iki operasyonda uyuşturucu ve 7 tutuklama

Batman'da 12 Ekim ve bir sonraki günde düzenlenen iki aramada 141,93 gram metamfetamin ile 22 kilo 500 gram skunk ele geçirildi; 7 şüpheli tutuklandı.