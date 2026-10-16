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Seydişehir'de araçta 1.560 parça tabanca ele geçirildi

Seydişehir'de Hacıseyitali Mahallesi'nde bir araçta yapılan aramada 520'şer olmak üzere toplam 1.560 tabanca parçası ele geçirildi, şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Seydişehir'de araçta 1.560 parça tabanca ele geçirildi

Operasyonun seyri:

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında Hacıseyitali Mahallesi'nde şüpheli bir aracın içinde arama yaptı. Yapılan incelemede araçta çeşitli tabanca parçalarının bulunduğu tespit edildi.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda, 520 adet tabanca üst kapağı (sürgü), 520 adet tabanca namlusu ve 520 adet icra yayı/mili olmak üzere toplam 1.560 parça silah parçası ele geçirildi.

şüpheli ve adli süreç:

Olayla bağlantılı olarak S.A.K. isimli şüpheli hakkında, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve olayın detaylarının adli süreç ilerledikçe netleşeceğini kaydetti.

KONYA’NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA BİN 560 ADET TABANCA PARÇASI ELE...

KONYA’NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA BİN 560 ADET TABANCA PARÇASI ELE GEÇİRİLİRKEN, BİR ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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