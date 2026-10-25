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Park halindeki aracın üzerine çıkan minibüs: üç kişi hafif yaralandı

Düzce Koçyazı Mahallesi'nde öğle saatlerinde, otomobilin çarpması sonucu minibüs park halindeki bir aracın üzerine çıktı; 3 kişi hafif yaralandı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Park halindeki aracın üzerine çıkan minibüs: üç kişi hafif yaralandı

kaza detayı:

Düzce’de öğle saatlerinde Koçyazı Mahallesi 2227. Sokak'ta meydana gelen kazada, şehir merkezi istikametinde ilerleyen bir otomobil ile minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle havalanan minibüs, park halindeki başka bir aracın üzerine düştü.

Edinilen bilgiye göre çarpışmaya karışan araçlar arasında 34 GN 6333 plakalı Opel marka otomobil, 81 AS 997 plakalı minibüs ve park halindeki 81 AEN 532 plakalı Fiat marka araç bulunuyor.

yaralıların durumu:

Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları tedavi altına aldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

soruşturma:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeninin tespiti için deliller toplanıyor ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DÜZCE’DE MEYDANA GELEN KAZADA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MİNİBÜS PARK HALİNDE OTOMOBİLİN ÜZERİNE ÇIKTI....

DÜZCE’DE MEYDANA GELEN KAZADA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MİNİBÜS PARK HALİNDE OTOMOBİLİN ÜZERİNE ÇIKTI. KAZADA 3 KİŞİ HAFİF YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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