Sınava geç kalan adayın alınmaması KPSS merkezinde tepkilere yol açtı

Olayın gelişimi:

Sınavı düzenleyen ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim oturumuna katılmak üzere adaylar sabah saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Küçükçekmece ilçesindeki Tevfik İleri Anadolu Lisesi de sınav merkezlerinden biriydi.

Bu merkezde, sınava geç kalan bir aday binaya alınmadı. Sınava giremeyen adayın durumu, salonda ve bina çevresinde gerginlik oluşturdu.

Vatandaşların tepkisi:

Sınava alınmayan adayın ardından çevredeki bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi ve bir grup vatandaş sınav görevlileriyle tartıştı. Tartışma, kısa süreli itirazlara ve sözlü çatışmalara yol açtı.

Görevliler, adayın sınava alınmama kararında ısrar etti ve uygulamanın sürdürüldüğü belirtildi. Olayın ardından sınav akışı devam etti.

Yerel atmosfer ve sonuç:

Yaşanan gelişme, merkezdeki diğer adaylarda ve yakın çevrede kısa süreli endişe ve tartışma yaratırken, sınav kurumunun uygulaması gereği kararın uygulandığı aktarıldı. Olay, sınav merkezindeki disiplin ve uygulama süreçlerinin tartışılmasına neden oldu.

Tevfik İleri Anadolu Lisesi'ndeki bu olay, sınava geç kalan adayların sınav düzenlemeleri kapsamında nasıl muamele gördüğüne dair kamuoyunda dikkat çeken bir örnek olarak kayda geçti.

Küçükçekmece'de KPSS'ye geç kalan aday sınava alınmadı, vatandaşlar tepki gösterdi