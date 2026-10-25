Dronlarla gözetlenen yollar: Kilis'te jandarma trafik denetimi

Kilis’te jandarma ekipleri dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, kent ve çevresindeki karayollarında dron desteğiyle trafik güvenliğini güçlendirmek amacıyla kapsamlı denetimler yaptı. Dronların sağladığı havadan görünürlük sayesinde ekipler, kara yolundaki riskleri ve ihlalleri daha hızlı tespit etti.

Denetimin kapsamı:

Uygulama; Musabeyli il yolu, Resulosman TOKİ Konutları yolu, Resulosman Mesire Alanı ile Elbeyli il yolu güzergâhlarında gerçekleştirildi. Ekipler, özellikle ağır tonajlı araçların trafikte güvenli hareket etmesine önem vererek, risk oluşturan davranışları tespit etmeye odaklandı.

Hedeflenen ihlaller:

Denetimlerde amaçlanan başlıca ihlaller arasında zorunlu haller dışında şerit üzerinde duraklama, hatalı park, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymama, hatalı sollama, emniyet kemeri takmama ve cep telefonu kullanımı yer aldı. Dronlarla yapılan gözlemler, yerdeki ekiplerin müdahalesini hızlandırdı ve görünür caydırıcılığı artırdı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, bu tür uygulamaların trafik disiplinini ve yol güvenliğini artırmayı hedeflediğini vurguladı. Dron destekli denetimlerin düzenli aralıklarla sürdürülerek olası kazaların ve trafik kaynaklı risklerin azaltılması planlanıyor.

KİLİS’TE DRON DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ