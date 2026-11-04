Seyhan'da sahada çözüm: muhtarlarla ortak hizmet planı

Başkan vekili saha çalışmasını sürdürüyor:

Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, ilçenin farklı mahallelerindeki saha ziyaretlerine devam ederek yerel yönetim çalışmalarını doğrudan vatandaşa götürüyor. Son durak olarak Beşocak Mahallesi'ni seçen Akkan, mahalle muhtarlığında yürütülen hizmet ve ihtiyaç analizlerine ilişkin incelemelerde bulundu.

Muhtarlarla yerinde değerlendirme:

Beşocak Mahalle Muhtarlığını ziyaret eden Başkan Vekili Akkan, Beşocak Mahalle Muhtarı Hasan Can ile bölgedeki diğer muhtarlarla görüşerek mahallenin mevcut durumu, altyapı ve belediye hizmetlerine ilişkin öncelikleri ele aldı. Akkan buluşmada, muhtarların yerel yönetim ile vatandaşlar arasındaki köprü görevinin önemine vurgu yaptı ve taleplerin sahada tespit edilmesinin hizmet verimliliğini artıracağını belirtti.

Hizmet planı ve iş birliği:

Akkan, mahalle ziyaretlerinin amacının sorunları yerinde görmek ve çözüm odaklı adımlar atmak olduğunu ifade etti. Ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede, "Beşocak Mahalle Muhtarımız Hasan Can ve bölge muhtarlarımızla Beşocak Mahallemizde bir araya gelerek incelemelerde bulunduk. Seyhan’ımızın her mahallesini dinlemeye, ihtiyaçları yerinde tespit ederek çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

Beşocak Mahalle Muhtarı Hasan Can de gerçekleştirilen ziyaret nedeniyle Başkan Vekili Akkan’a teşekkür etti. Can, mahalle sorunlarının yerinde görülmesinin ve muhtar taleplerinin doğrudan dinlenmesinin hizmetlere olumlu katkı sağlayacağını belirterek, yerel yönetim ile muhtarlar arasındaki iletişim ve koordinasyonun sürdürüleceğini vurguladı.

Seyhan Belediyesi yetkilileri, muhtarlarla iş birliğinin devam edeceğini ve Başkan Vekili Akkan’ın önümüzdeki dönemde ilçenin diğer mahallelerini de ziyaret ederek benzer değerlendirmeleri yapmaya devam edeceğini açıkladı. Belediye, bu saha çalışmalarıyla mahalle ihtiyaçlarına öncelik verip uygulamaya dönük adımlar atmayı hedefliyor.

SEYHAN BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HASİBE AKKAN, MAHALLE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA MUHTARLARLA BİR ARAYA GELEREK BÖLGENİN İHTİYAÇLARINI YERİNDE İNCELEYİP, VATANDAŞLARIN BEKLENTİ VE TALEPLERİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.