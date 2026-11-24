Olayın özeti:

Hatay'ın Antakya ilçesinde şehir içi bir araca yönelik şiddet olayı paniğe yol açtı. İddialara göre, 117 numaralı özel halk otobüsünde yolculuk yapan şahıs, Aydınlıkevler Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde inmek istediği yerde şoför tarafından indirilmediğini ileri sürerek şoförle tartıştı. Tartışma sırasında küfür ve tehdit içeren sözler sarf eden yolcu, hareket halindeki araçta şoföre saldırdı.

Olayın gelişimi:

Arbede esnasında sürücü, aracı güçlükle durdurabildi; bu anlar otobüs içi ve çevre kameralarına yansıdı. Yolcunun saldırısı sırasında aracın hareket halinde olması trafikte tehlike oluşturdu ve yolcular arasında korku yaşandı. Sürücünün şikayeti üzerine olayla ilgili resmi süreç başlatıldı.

Polis müdahalesi ve tespit:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerindeki kamera görüntülerini ve çevre araştırmalarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelisinin Z.T. olduğu tespit edildi ve hareketli görüntüler delil teşkil etti.

Gözaltı ve adli süreç:

Otobüs şoförünün şikâyeti üzerine şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, tehdit ve hakaret suçlarından adli tahkikat başlatıldı ve süreç adli makamların takibine bırakıldı.

Olay, toplu taşıma araçlarında güvenlik ve sürücülerin maruz kaldığı riskleri yeniden gündeme taşıdı; yetkililerin görüntü ve şikâyetler üzerinden yürüttüğü soruşturma sürüyor.

HATAY'DA ŞEHİR İÇİ ÖZEL HALK OTOBÜSÜNDE İNMEK İSTEDİĞİ YERDE KENDİSİNİ İNDİRMEDİ DİYE ŞOFÖRE HAREKET HALİNDEYKEN SALDIRAN YOLCU, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI