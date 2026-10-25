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Seyyide Nefise Yurdu'nda öğrenciler deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi

Bolu'daki Seyyide Nefise Yurdu'nda öğrenciler ve personel, deprem tahliye ve yangın söndürme uygulamalarıyla olası afetlere karşı hazırlandı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Seyyide Nefise Yurdu'nda öğrenciler deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi

Seyyide Nefise Yurdu'nda tatbikat düzenlendi

Bolu'da bulunan Seyyide Nefise Yurdunda öğrenciler ve yurt personelinin katılımıyla "Deprem Tahliye ve Yangın Söndürme Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikat, muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olunmasını sağlamak amacıyla planlandı ve uygulamalı olarak yürütüldü.

Amaç ve kapsam:

Tatbikatın temel hedefi, deprem anında tahliye ve yangın söndürme süreçlerinin pratiğe dökülmesiyle öğrenciler ve personelin farkındalığını artırmaktı. Uygulamalarda tahliye rotaları, toplanma alanları ve söndürme ekipmanlarının kullanımı gibi konular ele alındı.

Uygulama süreci ve kazanımlar:

Gerçekleştirilen çalışmada, katılımcılar afet anında doğru hareket etme, hızlı ve düzenli tahliye olma ile temel yangın müdahale tekniklerini uygulamalı olarak denedi. Tatbikatla birlikte yurt içi koordinasyonun ve acil durum hazırlıklarının güçlendirilmesi hedeflendi.

Bu tür uygulamalı eğitimlerin, öğrenci güvenliğini artırma ve olası acil durumlara karşı tepkilerin hızlanması açısından önemli olduğu vurgulanıyor.

BOLU’DA SEYYİDE NEFİSE YURDU’NDA ÖĞRENCİLER VE PERSONELİN KATILIMIYLA DEPREM TAHLİYE VE YANGIN...

BOLU’DA SEYYİDE NEFİSE YURDU’NDA ÖĞRENCİLER VE PERSONELİN KATILIMIYLA DEPREM TAHLİYE VE YANGIN SÖNDÜRME TATBİKATI DÜZENLENDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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