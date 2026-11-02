Short track'ta milli çıkış: Vancouver ve Montreal'de Furkan Akar ön plana çıktı

short track dünya turları özeti:

Short Track World Tour 1 ve 2 yarışlarında milli sporcularımız Furkan Akar, Denis Örs, Muhammed Bozdağ ve Metehan Atan ülkemizi dünya sahnesinde temsil etti. Organizasyonların ilki 23-25 Ekim 2026 tarihlerinde Kanada'nın Vancouver kentinde, ikincisi ise 30 Ekim-01 Kasım 2026 tarihlerinde Montreal'de gerçekleştirildi.

vancouver'daki performans:

Vancouver'da düzenlenen Short Track World Tour 1'de Furkan Akar 500 metre finalinde rakiplerini geride bırakarak bronz madalya kazandı. aynı organizasyonda Akar, 1000 metrede Final A'da yarıştı ve az bir farkla madalyayı kaçırarak 4. oldu.

montreal'de kaydedilen dereceler:

Montreal'de yapılan Short Track World Tour 2'de Furkan Akar, 500 metre ve 1000 metre mesafelerinde Final B'de mücadele etti. 500 metre Final B'yi birinci tamamlayarak genel sıralamada 6. sıraya yükseldi; 1000 metrede ise genel sıralamada 9. oldu. aynı yarışta Akar, 500 metre için kendisine ait Türkiye rekorunu 40.197 saniye ile geliştirdi.

World Tour 1 ve 2'de elde edilen dereceler sonucunda Furkan Akar, genel klasmanda 6. olarak ülkemize bir kez daha bir ilki yaşattı.

federasyonun değerlendirmesi:

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından yapılan paylaşımda, "Dört sporcumuzun uluslararası arenada ortaya koyduğu mücadele, Türk Short Track branşının gelişimini ve yükselen hedeflerini bir kez daha gözler önüne serdi. Ülkemizi ve şanlı Bayrağımızı temsil eden sporcularımız ile teknik ekibimizi tebrik ediyoruz. Hedefimiz temsil değil, kürsü" denildi.

Bu sonuçlar, kısa pist branşında uluslararası rekabette Türkiye'nin artan iddiasını ve özellikle Furkan Akar'ın istikrarlı yükselişini ortaya koyuyor. Önümüzdeki organizasyonlarda hedefin sadece katılım değil, kürsüye çıkmak olduğuna dair güçlü bir mesaj verildi.

SHORT TRACK WORLD TOUR 1 VE 2 YARIŞMALARINDA MİLLİ SPORCULARIMIZ FURKAN AKAR, DENİS ÖRS, MUHAMMED BOZDAĞ VE METEHAN ATAN DÜNYA SAHNESİNDE MÜCADELE ETTİ.