Siber ağlara ağır darbe: 11 il merkezli operasyonda 120 şüpheli yakalandı, 86 tutuklama

Operasyonun genel bilançosu:

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son beş günde 11 il merkezli operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Yapılan çalışmalarda 120 şüpheli yakalanırken, bunlardan 86'sı tutuklandı ve 25 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Koordinasyon ve yürütülen birimler:

Açıklamaya göre operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yürütüldü. Ekipler, farklı illerde eş zamanlı operasyonlarla şüphelilere müdahale etti ve delil toplama faaliyetleri gerçekleştirdi.

Tespit edilen suç türleri ve ifadeler:

Soruşturmalar sırasında yakalanan zanlıların, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karıştıkları tespit edildi. Ayrıca bazı şüphelilerin vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları ve yasa dışı bahis-kumar sitelerinin reklamını yaptıkları kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi. Yetkililer, benzer suçların önlenmesi için denetimlerin ve soruşturmaların süreceğini bildirdi.

Siber suç operasyonlarında yakalanan 120 şüpheliden 86’sı tutuklandı