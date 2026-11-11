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Sıhke göleti'nde ceset çıkarıldı, adli inceleme başlatıldı

Van İpekyolu'ndaki Sıhke Göleti'nde hareketsiz bulunan bir erkeğin cesedi sudan çıkarıldı; polis, AFAD ve itfaiye ekipleri müdahale edip Adli Tıp'a sevk etti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:32

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sıhke göleti'nde ceset çıkarıldı, adli inceleme başlatıldı

Olay ve müdahale:

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Sıhke Göleti'nde vatandaşlar tarafından hareketsiz bir kişi fark edildi. Durumu bildiren vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler arasında polis, sağlık ekipleri, Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Afet ve Acil Durum (AFAD) Van İl Müdürlüğü Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri yer aldı.

Arama kurtarma çalışmaları:

Su altı ekipleri ve kurbağa adamların gölette yaptığı çalışma sonucu şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Müdahale sırasında olay yerinde yapılan ilk incelemeler ekiplerce koordineli şekilde yürütüldü.

Adli süreç ve otopsi:

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset sudan çıkarıldı. Şahsa ilişkin otopsi ve kimlik tespiti işlemleri yapılmak üzere ceset Van Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemler devam ediyor.

SIHKE GÖLETİ&#039;NDE ERKEK CESEDİ BULUNDU.

SIHKE GÖLETİ'NDE ERKEK CESEDİ BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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