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Siirt’te 11 kasımda 7 bin fidan toprakla buluştu, yıl sonu hedefi 55 bin

Siirt’te 11 kasım etkinliğinde yedi noktada eş zamanlı düzenlenen programla 7 bin fidan toprakla buluştu; Vali Dr. Kemal Kızılkaya da etkinlikte yer aldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Siirt’te 11 kasımda 7 bin fidan toprakla buluştu, yıl sonu hedefi 55 bin

etkinlik ve katılımcılar:

Siirt’te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle Merkeze bağlı Akyamaç köyünde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla düzenlenen törene, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, Türkiye genelinde yürütülen Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi ve farklı paydaşların bir araya gelmesine olanak sağladı.

eş zamanlı dikim ve hedefler:

Program çerçevesinde ilin yedi ayrı noktasında gerçekleştirilen dikim çalışmalarında toplam 7 bin fidan toprakla buluşturuldu. Vali Kızılkaya, dikilen her fidanın çocuklara bırakılan bir umut ve gelecek nesillere emanet edilen değerli bir miras olduğunu vurguladı.

Vali Kızılkaya, yıl sonuna kadar kent genelinde 55 bin fidan dikilmesinin hedeflendiğini belirtip, çalışmaya katkı sunan kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına, öğretmenlere, öğrencilere ve vatandaşlara teşekkür etti.

Program, katılımcıların fidanları toprakla buluşturmasının ardından sona erdi; uygulama hem yerel katılımı hem de geniş bir planlamayı ortaya koydu.

SİİRT’TE 7 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU

SİİRT’TE 7 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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