Siirt'te ağılda panik: dört kurt 15 koyunu telef etti

Olayın detayları:

Siirt’in Şavuran köyüne bağlı Tatlıpınar mezrasında gece saatlerinde yaşanan olayda, küçükbaş hayvan yetiştiricisi Salih Elçiçek ve ailesine ait 130 küçükbaşın bulunduğu ağıla dört kurt girdi. Kurtların sürüye saldırmasıyla ağıl içinde büyük bir kargaşa meydana geldi.

Saldırı sonucu 15 koyun telef oldu, 5 hayvan yaralandı, ayrıca 5 hayvan kayboldu. Olay bölgesinde yaşayanlar ve çiftçi saldırının gece saatlerinde gerçekleştiğini belirtti.

Çiftçinin durumu:

Aile, tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu vurgulayarak yaşadıkları üzüntü ve ekonomik zararın büyüklüğüne dikkat çekti. Salih Elçiçek ve yakınları, yetkililerden ve ilgili kurumlardan destek talep ettiklerini söyledi.

Olayla ilgili resmi kurumların bilgilendirildiği ve gereken önlemler ile hasar tespitinin yapılmasının beklendiği ifade edildi.

SİİRT'TE 130 KÜÇÜKBAŞ HAYVANIN BULUNDUĞU AĞILA GİREN KURTLARIN SALDIRISI SONUCU 15 KOYUN TELEF OLDU, 5'İ YARALANDI, 5 HAYVAN İSE KAYBOLDU. AİLE YARDIM BEKLİYOR