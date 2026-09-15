Siirt'te eğitim yılına güvenli adım: okul çevreleri ve servisler sıkı takibe alındı

Siirt Valiliği koordinesinde kapsamlı denetim

2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla Siirt Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerde kapsamlı denetimler yapıldı. Denetimlerin hedefi, okul çevreleri ile öğrenci taşıyan servis araçlarındaki eksiklikleri tespit etmek ve risk oluşturabilecek unsurları ortadan kaldırmak olarak açıklandı.

Denetim kapsamı ve tespitler:

Ekipler tarafından kontrollere 176 okul ve çevresi, 10 yurt ve çevresi, 25 park ve bahçe, 49 metruk bina, 9 internet kafe, 5 kahvehane/kafe, 67 market ve büfe dâhil edildi. Ayrıca trafik denetimlerinde toplam 21 araç ile 88 okul servis aracı kontrol edildi. Yapılan sorgulamalarda 614 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirildi.

Yaptırımlar ve takip:

Denetimler sonucunda bir şahıs hakkında 6136 sayılı kanun kapsamında işlem yapılırken, trafik kurallarını ihlal eden 6 sürücüye toplam 16 bin 834 lira idari para cezası uygulandı. Yetkililer, çocukların ve gençlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin eğitim ve öğretim yılı boyunca il merkezi ve ilçelerde kesintisiz olarak sürdürüleceğini bildirdi.

SİİRT'TE 2026-2027 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ÇOCUK VE GENÇLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA OKUL ÇEVRELERİ VE ÖĞRENCİ SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.