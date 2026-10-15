Siirt'te hız kesmeyen rüzgâr mahallede ağaçları yerinden söktü

Siirt'te fırtınanın etkileri:

Siirt'te aniden bastıran ve zaman zaman güçlenen şiddetli fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkili olan rüzgâr nedeniyle Yeni Mahalle başta olmak üzere bazı noktalarda ağaçların kökünden sökülerek devrildiği bildirildi. Olay sırasında çevrede kısa süreli panik yaşanırken, yapılan açıklamada yaralanan olmadığı belirtildi.

güvenlik uyarıları:

Meteoroloji ve yerel yetkililer vatandaşlara fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Açıklamada, devrilme riski bulunan ağaçlar, elektrik direkleri ile binalardan düşebilecek çatı veya yapı parçalarına karşı tedbir alınması gerektiği vurgulandı.

sürücülere yönelik tavsiyeler:

Yetkililer sürücüleri araçlarını ağaç ve elektrik direklerinin altına park etmemeleri konusunda uyardı. Ayrıca fırtınanın etkili olduğu saatlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve olası tehlikelere karşı her an tedbirli olunması istendi.

SİİRT’TE ETKİSİNİ GÖSTEREN ŞİDDETLİ FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. KENT GENELİNDE ETKİLİ OLAN RÜZGAR NEDENİYLE YENİ MAHALLE’DE BAZI AĞAÇLAR KÖKÜNDEN SÖKÜLEREK DEVRİLDİ.