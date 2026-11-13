Siirt’te kaldırıma çıkan otomobil iki kadının yaralanmasına yol açtı

kaza ayrıntıları:

Siirt-Tillo karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Fatma S. idaresindeki 56 AAU 708 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Araç kaldırımda bulunan Semanur S. adlı kadına çarptıktan sonra ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü ile kaldırımdaki kadın yaralandı.

müdahale ve yaralıların durumu:

Kaza sonrası araçta mahsur kalan sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri, iki yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralılar ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve güvenlik:

Kaldırımda başka kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve kaza nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

SİİRT-TİLLO KARAYOLUNDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL TERS DÖNEREK YOLDA BEKLEYEN VATANDAŞA ÇARPTI. KAZADA 2 KADIN YARALANDI.