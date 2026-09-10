Siirt'te kavşakta alevlenen otomobili belediye otobüs şoförü söndürdü

Siirt'te seyir halindeki araç alev aldı

Siirt kent merkezinde bir kavşakta seyir halinde olan otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen alevler aracın ön kısmını sardı.

Olayın gelişimi:

Sürücünün aracı kenara çekmesiyle durum fark edildi. O sırada güzergahtan geçen Siirt Belediyesi'ne ait toplu taşıma otobüsünün şoförü aracı durdurdu ve müdahale için harekete geçti.

Müdahale ve inceleme:

Otobüsteki yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale eden şoför, yangını büyümeden kontrol altına aldı ve söndürdü. Olay sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine yetkililer olay yerinde değerlendirme yaptı ve konu ile ilgili olarak resmi inceleme başlatıldı. Yangının çıkış nedeni yetkilerin yapacağı tespitle netlik kazanacak.

SİİRT’TE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI YANGINI BELEDİYE OTOBÜS ŞOFÖRÜ SÖNDÜRDÜ