Dolar 48,4900 +0,01%
Euro 56,5733 +0,13%
Bist 14.530,34 +0,17%
Altın Gram 6.948,72 -0,08%
EUR/USD 1,1643 +0,03%
Brent Petrol 100,84 -0,37%
--°

Siirt'te kavşakta alevlenen otomobili belediye otobüs şoförü söndürdü

Siirt kent merkezindeki bir kavşakta motor kısmından alevlenen otomobil, yoldan geçen Siirt Belediyesi otobüs şoförünün müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Siirt'te kavşakta alevlenen otomobili belediye otobüs şoförü söndürdü

Siirt'te seyir halindeki araç alev aldı

Siirt kent merkezinde bir kavşakta seyir halinde olan otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen alevler aracın ön kısmını sardı.

Olayın gelişimi:

Sürücünün aracı kenara çekmesiyle durum fark edildi. O sırada güzergahtan geçen Siirt Belediyesi'ne ait toplu taşıma otobüsünün şoförü aracı durdurdu ve müdahale için harekete geçti.

Müdahale ve inceleme:

Otobüsteki yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale eden şoför, yangını büyümeden kontrol altına aldı ve söndürdü. Olay sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine yetkililer olay yerinde değerlendirme yaptı ve konu ile ilgili olarak resmi inceleme başlatıldı. Yangının çıkış nedeni yetkilerin yapacağı tespitle netlik kazanacak.

SİİRT’TE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI YANGINI BELEDİYE OTOBÜS ŞOFÖRÜ...

SİİRT’TE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI YANGINI BELEDİYE OTOBÜS ŞOFÖRÜ SÖNDÜRDÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocaeli'de otobüsün şerit manevrası otomobili kıl payı sıkıştırdı
images

Ahbaplar operasyonunun beşinci dalgasında 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
images

Soçi sahilinde insansız deniz aracı saldırısı: 8 yaralı
images

Dronla yürütülen operasyonda Samandağ'da 371 kök kenevir ele geçirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Okula dönüşte ağız kontrolü çocuğun derse odaklanmasını destekler

Ahbaplar operasyonunun beşinci dalgasında 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

Düzce'de kadınlar belediye projelerini yerinde keşfetti

Soçi sahilinde insansız deniz aracı saldırısı: 8 yaralı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı