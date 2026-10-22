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Siirt'te kaybolan genç hayvancının cansız bedeni bulundu

Siirt'in Şirvan ilçesinde dün meraya giden 28 yaşındaki Hamza Talo, gece süren arama sonunda 8 kilometre uzaklıktaki arazide ölü bulundu.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Siirt'te kaybolan genç hayvancının cansız bedeni bulundu

Olayın özeti:

Siirt'in Şirvan ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Hamza Talo (28), dün sabah saat 09.00 sıralarında merada bulunan hayvanlarına bakmak üzere evinden ayrıldı. Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen Talo'dan haber alamayan yakınları, saat 22.51'de 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu ve kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı.

arama çalışmaları:

İhbarın ardından bölgeye AFAD'tan 1 müdahale aracı ve 4 dron ekibi, emniyetten 8 personel, UMKE'den 1 araç ve 3 personel, Şirvan ilçe itfaiyesinden 10 personel ile İl Jandarma Komutanlığı'ndan arama köpek ekibi sevk edildi. Bölgedeki çalışmalara, kayıp vatandaşın yakınları ile gönüllü güvenlik korucularından oluşan yaklaşık 40 kişilik grup da destek verdi. Ekipler, zorlu arazi koşullarında termal dronlar ve arama köpekleriyle gece boyunca arama faaliyetlerini sürdürdü.

buluntu ve soruşturma:

Arama çalışmalarının devam ettiği sabah saatlerinde acı haber geldi. Ekipler, saat 07.15 sıralarında Şirvan ilçe merkezinin güneyinde, yaklaşık 8 kilometre mesafedeki arazide Talo'nun cansız bedenine ulaştı. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde Talo'nun ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Talo'nun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.

SİİRT’TE KAYIP OLARAK ARANAN ŞAHIS ÖLÜ BULUNDU

SİİRT’TE KAYIP OLARAK ARANAN ŞAHIS ÖLÜ BULUNDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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