Kaza detayları

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, önce evin duvarına ve bir elektrik direğine çarptıktan sonra bahçe duvarını aşarak binanın alt katına girdi. Kazada sürücü Tarık P. ağır yaralandı; otomobil ve bina hasar gördü.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Kazanın olduğu nokta, Batman-Siirt karayolu Kurtalan ilçe girişidir. Batman istikametinden Siirt yönüne seyir halinde olan otomobili kullanan Tarık P., sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç savrulduktan sonra önce evin duvarına ve bir elektrik direğine çarptı, ardından bahçe duvarını aşarak binanın zemin katına girdi.

Müdahale ve soruşturma:

Olayı bildirenler üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bağlı sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

SİİRT'TE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL EVİN ALT KATINA GİRDİ 1 AĞIR YARALI