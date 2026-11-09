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Siirt’te Veysel Karani yolunda çarpışma: iki kişi hafif yaralandı

Siirt-Veysel Karani karayolunda iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi hafif yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Siirt’te Veysel Karani yolunda çarpışma: iki kişi hafif yaralandı

kaza yerinde ilk bilgiler:

Siirt-Veysel Karani karayolu üzerinde, sürücüleri öğrenilemeyen iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan kişiler savruldu.

yaralıların durumu:

Olayda araçlardaki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

kaza sonrası işlem:

Güvenlik güçleri ve polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürerken, sürücülerin kimliklerine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

SİİRT&#039;TE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ HAFİF...

SİİRT'TE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ HAFİF YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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