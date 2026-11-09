Yenice'de kafa kafaya çarpışma: otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı

Yenice'de trafik kazası

Karabük'ün Yenice ilçesi Yenice-Zonguldak kara yolu Atatürk Mahallesi Tomruk deposu mevkiinde meydana gelen kazada, otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Atakan Bağbaşı (42) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza detayları:

Edinilen bilgilere göre, 34 MHA 232 plakalı otomobili kullanan Atakan Bağbaşı ile 06 FUH 701 plakalı kamyoneti süren Abdulsamet Aksoy karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Hakan Bağbaşı ve M.S.K. ile kamyonet sürücüsü Abdulsamet Aksoy yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hakan Bağbaşı'nın tedavisinin kırmızı alanda sürdüğü, diğer iki yaralının ise ilk belirlemelere göre hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve polis ekiplerince olay yerinde inceleme başlatıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılarak gerekli tutanaklar tutuldu ve olayın kesin nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.

KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE KAMYONETİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI.