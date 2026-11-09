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Virajda hatalı sollama son anda önlendi, araç kamerası anı kaydetti

Yenice'de virajda hatalı sollama yapan beyaz otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpışma tehlikesi yarattı; plaka tespit edilip ceza uygulandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Virajda hatalı sollama son anda önlendi, araç kamerası anı kaydetti

Virajda tehlikeli sollama anına ilişkin görüntüler

Karabük'ün Yenice ilçesinde, Karabük-Zonguldak kara yolu üzerinde gerçekleşen olayda virajlı bir kesimde yapılan hatalı sollama neredeyse kazaya yol açtı. O anlar, sollama yapan araçtaki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayın gelişimi:

Zonguldak istikametine seyir halindeki araç ile karşı yönden gelen araç, virajı içine alan noktada karşı karşıya geldi. Görüntülerde beyaz otomobilin virajı dönerken karşı şeride geçtiği; karşı yönden gelen sürücünün ise olası kafa kafaya çarpışmayı önlemek için ani yön değişikliği yaptığı görülüyor. Her iki sürücünün manevralarıyla muhtemel bir çarpışma son anda engellendi.

Görüntüler ve yaptırım:

Yaşanan tehlike araç içi kamerasında kayıt altına alınırken, olay yerinde yapılan tespitler sonrası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kayıtlarıyla plaka belirlendi. Plakası tespit edilen araca ilişkin olarak ilgili birimler tarafından ceza uygulaması yapıldı.

Görüntüler, virajlı yollarda yapılacak hatalı sollamaların riskini ve denetimin önemini bir kez daha ortaya koydu.

YENİCE İLÇESİNDE VİRAJDA HATALI SOLLAMA YAPAN OTOMOBİL, KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLA ÇARPIŞMANIN...

YENİCE İLÇESİNDE VİRAJDA HATALI SOLLAMA YAPAN OTOMOBİL, KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLA ÇARPIŞMANIN EŞİĞİNE GELDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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