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Silahlı tribün yapılanmasına İzmir merkezli darbe

İzmir merkezli operasyonda Göztepe'nin 'Yalı' ve 'Forza' gruplarına sızan silahlı örgütlere 4 ilde eş zamanlı baskınla üst düzey yöneticiler yakalandı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 11:57

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Silahlı tribün yapılanmasına İzmir merkezli darbe

Operasyonun kapsamı ve yakalamalar:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren Göztepe taraftar grupları içinde yapılanan silahlı suç örgütlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Yaklaşık iki yıl süren teknik ve fiziki takip sonucunda örgütün taraftarlık maskesi altında kendi üyelerine haksız rant sağladığı, karşı gruplara üstünlük kurmak ve intikam amaçlı hareket ettiği tespit edildi.

Soruşturma, 19 Eylül 2025 tarihinde Paten Parkı mevkiinde Yalı grubu üyesi Emircan Övüç'ün öldürülmesi olayı başta olmak üzere iş yeri kurşunlama, silahlı tehdit, adam kaçırma ve bıçaklı yaralama gibi zincirleme suçları bütüncül biçimde inceledi. Operasyon, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal medya duyurusunu takiben 21 Ağustos 2026 tarihinde başlatıldı.

İzmir merkezli olmak üzere Kocaeli, Konya ve Muğla'da belirlenen 39 adrese eş zamanlı şafak baskını yapıldı. Dosya kapsamında toplam 59 şüpheli bulunuyor; haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında örgüt yöneticilerinin de yer aldığı 32 aktif üyeden 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca dosyada yer alan 27 şüphelinin halihazırda cezaevinde olduğu, 4 firari şahıs için arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Ele geçirilen silahlar ve suç bilançosu:

Adres aramalarında çok sayıda suç aleti ele geçirildi. Elde edilen materyaller arasında 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, havalı/kurusıkı tabancalar, 1 uzun namlu şarjörü ve çeşitli ebatlarda mühimmat yer aldı. Ayrıca aramalarda 1 samuray kılıcı, 1 rambo bıçağı, beyzbol sopası ve bir miktar uyuşturucu nitelikli hap bulundu.

Soruşturma kapsamında kayda geçen eylemler arasında bir kişinin öldürülmesi, çok sayıda silahlı yaralama, hürriyetten yoksun kılma ve iş yeri kurşunlama gibi suçlar bulunuyor; bu suçların örgütlü biçimde gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.

Kulüp ilişkisi ve soruşturmanın seyri:

Adli makamlar ve emniyet yetkilileri operasyonun tamamen bireysel suçlara ve örgütlenmelere yönelik olduğunu, Göztepe Spor Kulübü yöneticileri ve çalışanlarından hiçbir ismin olaylarla bağlantısının bulunmadığını özellikle vurguladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ile çok yönlü soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

GÖZTEPE&#039;NİN &#039;YALI&#039; VE &#039;FORZA&#039; İSİMLİ TARAFTAR GRUPLARI İÇERİSİNE SIZARAK RANT SAĞLAYAN, CİNAYET VE...

GÖZTEPE'NİN 'YALI' VE 'FORZA' İSİMLİ TARAFTAR GRUPLARI İÇERİSİNE SIZARAK RANT SAĞLAYAN, CİNAYET VE KURŞUNLAMA GİBİ PEK ÇOK SUÇA KARIŞAN 59 ŞÜPHELİYE YÖNELİK SORUŞTURMADA 28 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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