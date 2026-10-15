Şile’de sağanak sürprizi: sokaklar ve bahçeler suyla kaplandı

Şile'de sağanak sonrası görüntüler:

İstanbul’da dünden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış, özellikle Şile ilçesinde yerel su baskınlarına yol açtı. Yağışın yoğun olduğu noktalarda sokaklar kısa sürede suyla dolarken, bölgeden gelen görüntüler selin yerleşim ve ulaşım üzerindeki etkisini ortaya koydu.

Bazı mahalle yollarında biriken yağmur suyu günlük yaşamı aksattı; sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken yaya ulaşımı da olumsuz etkilendi. Bölgedeki gözlemlere göre bazı noktalar kısa süreli olarak ulaşımın durmasına sebep olacak seviyelere ulaştı.

Bölgedeki durum ve etkileri:

Vatandaşların aktardığı ve sahadan alınan görüntülerde su seviyesinin araçların boyuna kadar yükseldiği bölümler kaydedildi. Ayrıca bazı evlerin bahçeleri de suyun içine girerek konutlarda ve çevresinde zarar riski oluşturdu. Yağışın şiddeti ve suyun birikme alanları, sel görüntülerinin ortaya çıkmasında belirleyici oldu.

Havadan kayıtlar ve dikkat çeken kareler:

Su baskınlarının yaşandığı bölge havadan görüntülendi; bu kayıtlar selin yayılımını ve sokakların genel durumunu göstererek yetkililerin ve halkın duruma ilişkin farkındalığını artırdı. Görüntülerde, yağışın kentin bazı ilçelerinde daha geniş alanlarda etkili olduğu ve yerel düzeyde müdahale gerektirebilecek alanlar bulunduğu görülüyor.

Yetkililerin ve vatandaşların, kısa vadede yağmur suyu drenajı ve olası yeni yağışlara karşı tedbirleri takip etmesi önem taşıyor. Şile'deki gelişmeler, İstanbul genelinde devam eden yağışların yaratabileceği yerel risklere işaret ediyor.

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN ŞİLE’DE SU BASKINLARI YAŞANDI. SU SEVİYESİNİN ARAÇLARIN BOYUNA KADAR YÜKSELDİĞİ SOKAKLARDA BAZI EVLERİN BAHÇELERİNİ DE SU BASTI. SU BASKINLARININ YAŞANDIĞI BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.