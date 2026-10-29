Silopi'de cumhuriyetin 103. yılı kaymakamlıkta törenle anıldı

Silopi'de, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 29 Ekim kutlamaları kapsamında kaymakamlık binasında tebrikat töreni gerçekleştirildi.

tebrikat töreni:

Törende, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal ile 172. Zırhlı Tugay Komutanı Levent Kaya kaymakamlık makamında gelen tebrikleri kabul etti.

kabul edilen tebrikler:

Kabul töreninde iletilen bayram tebrikleri, yetkililer tarafından ziyaret ve selamlamalar eşliğinde karşılandı.

Tören, ilçe kutlamaları programı kapsamında yapılan tebrikatların kabulü ile sonlandırıldı ve program program akışına göre tamamlandı.

ŞIRNAK'IN SİLOPİ İLÇE KAYMAKAMLIĞI’NDA DÜZENLENEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TEBRİKAT TÖRENİNDE KAYMAKAM ÇAĞLAR PARTAL VE 172. ZIRHLI TUGAY KOMUTANI LEVENT KAYA, BAYRAM TEBRİKLERİNİ KABUL ETTİ.