Eskişehir’de cumhuriyet coşkusu: gençlerin yürüyüşüyle kent sokağa taştı

Eskişehir’de 29 Ekim coşkusu

Eskişehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı’nda düzenlenen törenle yaşandı. Başlangıçta öğrenciler tarafından Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz’a çiçek takdim edildi; program askeri bando eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Yürüyüşe katılan lise ve ortaokul öğrencileri ile vatandaşlar Türk bayrakları taşıdı, okunan şarkılar ve şiirler beğeni topladı.

Törenin akışı ve etkinlikler:

Geçit töreninde bando gösterileri, öğrenci yürüyüşleri ve jandarma ekiplerinin gösterileri ön plana çıktı. Etkinlik boyunca yüzlerce Eskişehirli vatandaş tören alanını takip etti; kortej ve gösteriler şehirde birlik ve kutlama havası oluşturdu. Programda sahne alan öğrencilerin performansları ile okunan şiir ve marşlar izleyicilerden alkış aldı.

Vali Erdinç Yılmaz’ın mesajı:

Törende konuşan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Cumhuriyetin kuruluş ve kurtuluş şehri Eskişehir’de kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Yılmaz konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Dünyanın en kıymetli toprakları olan aziz vatanımız üzerinde bu büyük milletin Cumhuriyet idaresiyle beraber hür, bağımsız, bir ve bütün olarak dünya durdukça yaşayacağına sonsuz inancımla 103 yıl önce kurulan Cumhuriyetimizi kuruluş ve kurtuluşun şehri Eskişehir’imizde kutlamanın büyük heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşıyor; Cumhuriyetimizin ilklerine imza atan Eskişehir’in Valisi olmaktan onur duyduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşı’mızın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal ve İstikbal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Tarihi şan ve şerefle dolu yüce Türk milletinin adını dünyaya altın harflerle duyurduğu tarihi zaferimizi taçlandırdığımız, 103 yıl önce bugün yakılan bir meşale olan kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyetimizin bayramını şanla, şerefle kutlamaya hoş geldiniz diyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kurtuluş Savaşı’mız milletimizin var olma ülküsü, Cumhuriyetimiz ise yeniden dirilişimizin adıdır."

Vali Yılmaz sözlerine devam ederek, "Eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Benim en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimiz, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir yönetim şeklidir. Cumhuriyet, Türk milletinin damarlarındaki bağımsızlık kanı, içindeki bağımsızlık ateşi, yüreğindeki vatan sevgisidir. Cumhuriyet, Büyük Önder’in ifadesiyle bu şanlı milletin karakterine en çok yakışan idaredir" değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere yönelik mesajında Yılmaz, "Sevgili gençler, hedefiniz ülkesine bağlı, ahlaklı, Cumhuriyetçi, inkılapçı, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette, karakter sahibi ve bütün bunlarla birlikte Atatürk’ü anlamış, ilke ve inkılaplarını özümseyerek benimsemiş, Cumhuriyete aşık, büyük Türk milletine layık bir vatan evladı olacağınıza güvenim tamdır. Sizler, Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizi hedeflerine ulaştıracak 2053 ve 2071 vizyonuyla geleceğe taşıyacaksınız" şeklinde konuştu.

Yılmaz ayrıca Atatürk’ün sözlerine atıfta bulunarak, "Yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak için yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz" ilkesiyle eğitim, bilim, teknoloji, kültür ve sanatta ilerleyeceklerini; Eskişehir’in savunma, havacılık, raylı sistemler ve nadir toprak elementleri alanında başarılar elde edeceğini vurguladı. Konuşmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve gaziler için şükran ifadesiyle tamamladı.

Program ve katılımcılar:

Törene Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz’ın yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Garnizon Komutanlığı yetkilileri, çok sayıda protokol üyesi ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikler şehirdeki çeşitli yaş gruplarından katılımcılarla birlik, kutlama ve saygı havasında sona erdi.

ESKİŞEHİR’DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN TÖRENDE BANDO GÖSTERİLERİ, ÖĞRENCİ YÜRÜYÜŞLERİ VE ETKİNLİKLERLE BAYRAM COŞKUSU YAŞANDI.