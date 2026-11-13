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Play-off turunda tek gol yetti: Türkiye elendi

2027 U21 play-off turunda Türkiye, Çekya'ya 49. dakikada Kacor'un golüyle 1-0 yenildi; Egemen Korkmaz'ın takımı rövanş şansı arayacak.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 21:06

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Play-off turunda tek gol yetti: Türkiye elendi

Play-off turunda tek gol yetti: Türkiye elendi

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu maçında Türkiye, Çekya'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golünü 49. dakikada Kacor kaydetti ve bu skor Çekya'ya tur için avantaj sağladı.

maçta öne çıkanlar:

Maç dengeli bir görüntüyle başladı ancak ikinci yarının başında gelen gol, skoru belirledi. Türkiye golsüzlüğü kıramadı; Çekya ise tek fırsatını değerlendirerek sahadan galip ayrıldı. Her iki takımda da oyuna sonradan giren oyuncuların değişiklikleri maç akışını etkilemeye çalıştı.

Ev sahibi ekipte teknik direktör Egemen Korkmaz kadrosunu genç isimlerden kurarken, Çekya'yı Michal Bilek yönetti. Karşılaşmanın kırılma anı, 49. dakikada gelen Kacor'un golü oldu.

kadrolar ve kartlar:

Türkiye: Deniz Ertaş, Deniz Ofli (Yasin Özcan dk. 66), Yusuf Akçiçek, Hamza Güreler, Ayberk Karapo, İsak Vural (Arda Çolak dk. 86), Baran Ali Gezek, İzzet Çelik (Emirhan Acar dk. 66), Emirhan İlkhan, Ali Habeşoğlu, Arda Usluoğlu (Barış Kalaycı dk. 86). Yedekler: Yiğit Efe Demir, Yunus Emre Konak, Kerem Matışlı, Emir Ortakaya, Emirhan Boz. Teknik Direktör: Egemen Korkmaz.

Çekya: Koutny, Labik, Micek, Konecny, Lissah (Sloncik dk. 60), Kacor (Planka dk. 81), Buzek, Jelinek, Masek (Sloncik dk. 81), Skrkon (Mikulenka dk. 81), Sin (Pech dk. 71). Yedekler: Zitny, Boledovi, Sochurek, Dvorak. Teknik Direktör: Michal Bilek.

Gol: Kacor (dk. 49) — Çekya.

Sarı kartlar: Baran Ali Gezek, Deniz Ertaş, İsak Vural, Ayberk (Türkiye), Buzek (Çekya).

Bu sonuçla Çekya ilk maçı avantajla tamamladı; Türkiye ise rövanşta skoru çevirmek zorunda. İki takımın da genç kadroları için bu tür play-off maçları hem deneyim hem de sınav niteliğinde oldu.

2027 UEFA AVRUPA U21 ŞAMPİYONASI ELEMELERİ PLAY-OFF TURU&#039;NDA TÜRKİYE, ÇEKYA&#039;YA 1-0 MAĞLUP...

2027 UEFA AVRUPA U21 ŞAMPİYONASI ELEMELERİ PLAY-OFF TURU'NDA TÜRKİYE, ÇEKYA'YA 1-0 MAĞLUP OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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