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Genç şampiyon adaylarıyla İstanbul rallisinde sezon finali

Castrol Ford Team Türkiye, 13-15 Kasım 2026'da düzenlenecek 46. Orhan Yüce İstanbul Rallisi'nde genç pilotları Can Alakoç ve Onur Müldür ile mücadele edecek.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 21:06

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Genç şampiyon adaylarıyla İstanbul rallisinde sezon finali

Castrol Ford Team Türkiye genç kadrosuyla İstanbul rallisi'nde:

Castrol Ford Team Türkiye, 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın kapanış yarışı 46. Orhan Yüce İstanbul Rallisi'nde genç pilotlarıyla piste çıkıyor. 13-15 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek yarış, İstanbul Pendik'te yapılacak start seremonisiyle başlayacak ve ekipler üç gün boyunca zorlu toprak etaplarda mücadele edecek.

takımın rotası ve hedefleri:

Bu sezon takıma büyük gurur yaşatan başarı Ali Türkkan ile elde edilen 2026 Junior WRC Dünya Şampiyonluğu oldu. Bu zaferin ardından ekip, geleceğin şampiyonlarını yetiştirme stratejisini sürdürerek sezon finalinde genç pilotlara şans veriyor. Takım İstanbul Rallisi'nde Can Alakoç - Bilge Ayan ve Onur Müldür - Ali Tuğrul Kaya ikilileriyle start alacak.

Can Alakoç'un yükselişi:

18 yaşındaki Can Alakoç, Türkiye Ralli Şampiyonası'ndaki ilk yarışlarından itibaren gösterdiği hız ve etap birincilikleriyle dikkat çekti. Son olarak Kocaeli Rallisi'nde kopilotu Bilge Ayan ile Genç Pilotlar ve RC3 kategorilerinde birincilik, genel klasmanda ise ikincilik elde eden Alakoç'un İstanbul Rallisi'ndeki performansı merak ediliyor. Genç pilotun dayanıklılık, hız ve etap okumadaki gelişimi takım için belirleyici unsurlar olacak.

Onur Müldür için yeni bir zemin:

Bir diğer 18 yaşındaki isim Onur Müldür, kariyerinin ikinci rallisine çıkıyor. Geçmişte Türkiye Karting Şampiyonası'nda öne çıkan Müldür, İstanbul Rallisi ile birlikte ilk kez toprak zeminde yarışacak. Bu yarış, genç pilot için deneyim kazanma, teknik becerilerini geliştirme ve ulusal şampiyonluk yolunda önemli bir öğrenme fırsatı sunuyor.

akademi ve geleceğe yatırım:

Takımın gençleri destekleme programı Castrol Ford Racing Academy çerçevesinde yürütülüyor. Ford Fiesta Rally3 araçlarıyla mücadele eden genç yetenekler, ulusal ve uluslararası arenada tecrübe kazanmayı hedefliyor. Takım geçmişte de önemli başarılar elde etti; takımın 2025 zaferi, daha sonra Dünya Şampiyonluğu'na ulaşan Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ikilisinin zaferiyle sonuçlanmıştı. Castrol Ford Team Türkiye, sezonu genç yeteneklerle güçlü bir şekilde tamamlamayı amaçlıyor.

CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE, 2026 TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI&#039;NIN KAPANIŞ YARIŞI OLAN İSTANBUL...

CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE, 2026 TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI'NIN KAPANIŞ YARIŞI OLAN İSTANBUL RALLİSİ'NDE GENÇ YETENEKLERİYLE START ALIYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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