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Silvan'da bir yıl sonra barış: iki aile kırgınlığı geride bıraktı

Silvan'da geçen yıl bir kişinin hayatını kaybettiği Girgin ve İkincisoy aileleri, yoğun görüşmeler ve kanaat önderlerinin arabuluculuğuyla barıştı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Silvan'da bir yıl sonra barış: iki aile kırgınlığı geride bıraktı

Silvan'da barış töreni

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde geçen yıl Girgin ve İkincisoy aileleri arasında başlayan ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kavganın ardından süren husumet, yürütülen yoğun arabuluculuk çalışmalarıyla sona erdi. İki aile, düzenlenen merasimde el sıkışarak kırgınlıkları geride bıraktı.

tören nasıl organize edildi:

Barış merasimi bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Organizasyon, AK Parti Silvan İlçe Başkanı Volkan Karadeniz, imamlar Hüseyin Cengiz, Hacı Metin Kılıçaslan, Hacı Mehmet Altaç, Hacı Kızılkan ile Şevlera Dernek Başkanı Eşref Orak ve bölge kanaat önderlerinden oluşan barış heyetinin özverili çalışmalarıyla şekillendi. Heyet, yaklaşık bir ay süren hassas görüşmeler yürüttü ve tarafları uzlaştırmak için arabuluculuk yaptı.

söylemler ve toplumsal etkisi:

Törende konuşan Volkan Karadeniz, sağlanan barışın yalnızca iki aile için değil, tüm Silvan'ın huzuru ve birlikteliği açısından önemine vurgu yaptı. Karadeniz, “Geçtiğimiz yıl yaşanan ve bir canımızı kaybetmemize neden olan elim hadisenin ardından iki ailemiz arasında derin bir üzüntü yaşandı. Aradan geçen bir yıl boyunca bizlerin ve heyetimizin gayretleriyle sürdürülen görüşmeler neticesinde bugün husumete son verildi. Bizler inanıyoruz ki, acıyı büyütmek değil, acının üzerine kardeşliği inşa etmek bizlere düşendir. Kin değil kardeşlik, ayrılık değil birlik, husumet değil barış kazanmalıdır. Bu barış, Silvan’ımızın huzurunun ve geleceğinin kazanımıdır” sözleriyle barışın önemini dile getirdi.

Merasim, dualar eşliğinde tamamlandı; katılımcılar barışın tesis edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Yerel kanaat önderlerinin ve dini temsilcilerin arabuluculuğu, bölgede benzer gerilimlerin çözümünde uzlaşma yollarının ön plana çıktığını gösterdi.

Tarafların el sıkışması ve ortak birlik mesajı, ilçede olumlu karşılandı. Yetkililer, yaşanan acı tecrübelerin ardından toplumsal huzurun korunması için benzer girişimlerin önemine dikkat çekti ve lokal düzeyde diyalog kanallarının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Diyarbakır’da iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı

Diyarbakır’da iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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